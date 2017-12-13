13 Aralık 2017 Çarşamba

SİYASİ PARTİLER DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Yeni binasında hizmet vermeye başlayan Battalgazi Belediyesi’nin ziyaretçi trafiği yoğun bir şekilde sürüyor. Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, “Bizler siyasi partilerimizi demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz” dedi.

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:13
SİYASİ PARTİLER DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİ

  Siyasi partilerin demokrasi için önemli olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Netice itibariyle bizler siyasi partilerimizi demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz. BBP de hakikaten Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir yeri olan ve Türkiye’nin milli birlik ve beraberlik anlamında önemli fonksiyonlar yüklenen ve önemli misyonlar yüklenen bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareketin başı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu da buradan rahmet ve minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim katılımcı belediyecilik anlayışımız içinde, belediye olarak yaptığımız hizmetler ve icraatları siyasi partiler olsun, STK’lar olsun, meslek örgütleri olsun, dernekler olsun ve bunlarla ortaklaşa şehrin yol haritası ve yön pusulasını belirliyoruz. Bu anlamda da BBP görüş ve önerileri bizim için önemlidir ve manidardır” sözlerini kaydetti.

Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ise, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Böyle bir binayı Battalgazi’mize ve Malatya’mıza kazandırdığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Hakikaten Malatya’mız için dışarıdan gelen misafirlerimiz için çok muhteşem bir bina olmuş. Ekibinizin daha büyük başarılara imza atacağınızı biliyoruz. Daha öncede yapmış olduğunuz hizmetlerinizi biliyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” diye konuştu. 

HABER MERKEZİ
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