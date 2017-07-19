Siyasi Parti İl Başkanları Vali Kaban’a ilimize hoş geldiniz diyerek görevinin hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennilerinde bulunurken görevinde de başarılar dilediler.

Vali Kaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek dilek ve temennileri için ziyaretçilerine teşekkür etti.

HABER MERKEZİ