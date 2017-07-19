19 Temmuz 2017 Çarşamba

Siyasi parti il başkanlıklarından Vali Kaban’a ziyaret

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:53
Siyasi parti il başkanlıklarından Vali Kaban’a ziyaret

  Siyasi Parti İl Başkanları Vali Kaban’a ilimize hoş geldiniz diyerek görevinin hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennilerinde bulunurken görevinde de başarılar dilediler.

Vali Kaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek dilek ve temennileri için ziyaretçilerine teşekkür etti.

HABER MERKEZİ
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