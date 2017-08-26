CHP’nin Çanakkale’de gerçekleştireceği 4 günlük Adalet Kurultayı’nın hazırlıkları tamamlandı. Kurultayın Organize Komitesi Üyesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Adalet Yürüyüşü son olmayacak. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı tüm mağdurların sesini yükseltmeye devam edeceğimizi söylemiştik. Adalet Kurultayı işte bu adalet taleplerinin gündeme geleceği çok önemli bir organizasyon. Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye kavuşmasını isteyenlerin ortak mücadelesi Adalet Kurultayı ile devam ediyor” diye konuştu.

“DEVAMI GELECEK”

16 Nisan’dan bu yana yaşananlara bakıldığında tam bir organize hareketle karşı karşıya olunduğunu belirten Ağbaba, “AKP, Türkiye Cumhuriyeti’ne, değerlerine, demokrasiye yönelik sistemli saldırısını sürdürüyor. Elbette buna karşı sesimizi yükseltmek, bir araya gelmek zorundayız. Adalet Yürüyüşü de, Adalet Kurultayı da bu anlamda önemli birer adımdır, devamı mutlaka gelecektir. Meclise sıkıştırılmış bir muhalefet yerine bu iktidara karşı her platformda mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“ACILARIMIZ BİZİ BİZ YAPAN GERÇEKLERİMİZ”

Başbağlar’dan Sivas ve Uludere’ye kadar geçmişte yaşanan tüm acıların Kurultayda hatırlanacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Necmettin ve Aybüke öğretmenler, Eren Bülbül, Uğur Kurt’a kadar akla gelen tüm isimler anılacak. 1 Mayıs’tan Kemal Türkler’e 19 Aralık cezaevi operasyonundan ülkücü kimliğiyle bilinen Fırat Çakıroğlu’na kadar ayırmadan herkes için adalet isteyeceğiz. Mustafa Pehlivanoğlu için de Erdal Eren için de adalet diyeceğiz. Acılarımız bizi biz yapan gerçeklerimiz. Acılarımızı bir kez daha ortaklaştıracağız, ayırmayacağız” sözlerini kaydetti.

“SEMBOL İSİMLER DAVETLİ”

PKK’nin şehit ettiği öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın’ın, Eren Bülbül’ün, helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut’un ve katledilen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in ailelerine özel davet yapıldığını söyleyen Ağbaba, Adalet Kurultayı’nın dünyanın en büyük adalet temalı organizasyonu olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ