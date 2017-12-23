Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde TBMM de düzenlediği basın toplantısında taşeron işçilere KHK ile kadro verilmek istenmesinin, konunun Meclisten kaçırılması anlamına geldiğini belirtti.

Ağbaba, “Taşerona kadro KHK ile gelirse, işçiye verilen en önemli söz tutulacakken işçiye atılmış en büyük kazık olacaktır. 15 yıllık beklentiyi, 15 günlük bir tatile feda etmeyin. Tam çözüme gelmişken kadronun KHK ile çıkarılması, ahlak ve vicdani değildir. Bu tavır siyasi bir ahlaksızlıktır" dedi.

“KHK İLE KADRO ALACAK KİŞİ SAYISI DA AZALACAK”

1 milyon kişiyi, aileleriyle birlikte 5 milyon kişiyi çok yakından ilgilendiren taşeron konusunun KHK ile geçiştirilmeye çalışıldığını ve konunun hayati bir mesele olduğunu belirten Ağbaba, "Biz yaptık oldu" denilerek, düzenleme yapılamayacağını 1 milyona yakın kişinin beklediğini, duyumlarına göre 250 bine yakın kişinin yararlanacağını, KHK ile bunun daha da geriye gitmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

“TEK MİLLETVEKİLİ KARŞI ÇIKMAZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türk-İş, Hak-İş, DİSK'in, taşeron işçi derneklerinin çağrılıp, talepleri dinlenmeden meselenin çözülmeyeceğini belirterek, “Tartışılmadan, görüşülmeden, hiç kimsenin haberi olmadan böyle önemli bir konunun, Türkiye'nin gündeminden çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Meclis çatısı altında, ‘Taşeron işçilere kadro verilmesine hayır’ diyecek bir tek milletvekili yok. Peki, bu mesele neden Meclisten kaçırılmak isteniliyor? Bunun nedeni taşeron işçilere ayrımsız, şartsız kadro talep eden bizler varken, iktidarın kendi istediği az sayıda kişiye kadro verme çabasıdır. Bu kaçak güreştir" sözlerine yer verdi.

“OHAL TERÖRLE MÜCADELE İÇİN ÇIKTI, TAŞERON İÇİN DEĞİL”

"İşine geldiği zaman, kedi yavrusu gibi işçiyi kapı önüne koyma riski olan bir düzenlemeye, CHP olarak evet diyemeyeceğiz" diyen Ağbaba, “OHAL, terörle mücadele için ilan edilmiştir. KHK yetkisi, taşeron gibi sorunda kullanılarak istismar edilemez, bu düzenleme anayasaya ayrı şekilde ortada bırakılamaz. Bu KHK ile ilgili mağdur kesimlerin başvuruları olursa, istenmeyen sonuçlar doğabilir, Anayasa Mahkemesi’nden dönebilir. Belki de tavşana kaç, tazıya tut denilerek işçilere büyük bir kumpas kurulmaktadır. İşçileri dinleyin, taşeron işçilerini dinleyin, onların tamam dediği teklif, Meclisten bir saat içinde alkışlanarak geçsin. Hükümete çağrı yapıyoruz; işçilerin, sendikaların, milletvekillerinin evet dediği bir düzenlemeyi getirin, bu hafta sonu bir saatte Meclisten geçirelim. Ama işçilerin itiraz ettiği bir şeyi, Mecliste, kamuoyunda tartışmayalım derseniz iki elimiz yakanızdadır. Bu KHK ile gelirse, işçiye verilen en önemli söz tutulacakken işçiye atılmış en büyük kazık olacaktır. 15 yıllık beklentiyi, 15 günlük bir tatile feda etmeyin. Taşeronu KHK ile çıkarmak demek, işçiyle, Meclisle, anayasayla alay etmek, kavga etmek demektir. Tam çözüme gelmişken KHK ile çıkarılması, ahlaki, vicdani değildir, siyasi bir ahlaksızlıktır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ