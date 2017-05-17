Orman Genel Müdürlüğü, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da “Sivilkültür Uygulamaları Eğitim Semineri” gerçekleştirildi. Dün bir otelde gerçekleştirilen ve 3 gün devam edecek olan seminere Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Ünal, Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis Ömür, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Orman İşletme Müdürleri, şube müdürleri ve çevre illerden gelen Orman İşletme şefleri katıldı.

Bir otelde düzenlenen seminerde sunumu Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis Ömür yaptı. Seminer sonunda bir açıklama yapan Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, eğitim hakkında bilgiler verdi.

Eğitimin sivilkültür dedikleri ormancılığın devamını sağlayacak, bakım ve gençleştirme çalışmalarını içine alan bir uygulama eğitimi olduğunu söyleyen Polat, bu uygulamanın ormancıların hayata geçirdikleri bir teknik olduğunu söyledi.

YOĞUN BİR İLGİ VAR

“Bugün büroda inşallah, 2 günde arazide büro şeflerimize bakım çalışmaları, onların gençleştirme çalışmalarıyla ilgili eğitim verilecek” diyen Polat, şunları kaydetti:

“Sivil Kültür Daire Başkanımız ve ona bağlı uzmanlarımız, bölgemizdeki şube müdürlerimiz, gençlerimize 3 gün boyunca eğitim verecekler. Eğitim yeri olarak da Malatya seçildi. Malatya’ya dışarıdan gelen misafirlerimiz de var. Yaklaşık 60 kişilik bir grup. Bu grup 3 gün boyunca Malatya’da, hem arazide hem de Pütürge’de ormanlarımızda uygulama eğitimi yapacaklar. Daire Başkanımızın sunumuna yoğun bir ilgi vardı. Daire Başkanımız kendi alanında uzman. Türkiye’deki diğer uygulamaları da şeflerimize anlatıyorlar. Orman teşkilatı için sivilkültür bizim anayasamızdır. Temel uygulama prensiplerini belirten bir bilim dalıdır. Yani ormanların korunması hem de yeni ormanların oluşturulması ve onların bakımı, geleceğe aktarılmasıyla ilgili bir bilim olduğu için orman teşkilatında çalışan herkes sivil kültüre ilgi duyar ve onu bilmek zorundadır. Bundan dolayı eğitim canlı geçiyor. Eğitimlerimiz devam edecek. Geçen hafta da Elazığ’da, Malatya’da yine eğitimlerimiz vardı. Her eğitim biz de sürekli devam eder.”













MUTLU SARIGÜL