Uzun zamandan bu yana tartışma konusu olan ve yazılması güç olduğu için devamlı şikâyet konusu olan el yazısının kaldırılma kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrencileri zorladığı düşünülen ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı. Konuyla ilgili BUSABAH’a gazetesine konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Bildiği gibi el yazısının diğer adıyla bitişik yazının uzun zamandır ilkokullarda uygulandığını hatırlatan Başkan Yıldırım, bitişik yazı uygulamasının güzel bir yöntem olmasına rağmen çocuklar için zor bir uygulama olduğunu söyledi.

ÖĞRENDİKTEN SONRA SIKINTI YOKTU

“Galiba bu sistem çokta başarılı olamadı. Bundan dolayı tekrar eski sisteme yani düz yazıya bitişik olmayan yazı sistemine geçiş yapılıyor” diyen Başkan Yıldırım, “Sistemlerin denenip başarılı sonuç elde edilmeden tekrar vazgeçilmesi de çok da iyi bir yöntem değil. Birkaç yıl üzerinde deneme tahtası gibi deneyip ondan sonra tekrar eskisine dönmemek lazım. Yeni sistemler uygulanacakken iyi bir taban araştırması yapıp bizim insanımızın kabiliyetine en yatkın yöntem hangisiyse onu belirlemek gerekiyordu. Yazı şekli olarak insanın gözüne daha güzel gelen bir yazı sitemiydi bitişik yazı. Ancak insanların şikâyetlerini ya da kabiliyetlerini de dikkate almakta fayda var. Veliler bu anlamda çok şikâyetçilerdi. Çocuklar bu yazı şeklini öğrenmek için bayağı uğraşıyor, zorluk çekiyorlardı. Bu yazı sitemini öğrendikten sonra aslında sıkıntı yoktur. Sonuç itibariyle velilerin şikâyetleri dikkate alınarak böyle bir karar alındı” diye konuştu.

VELİLERDEN YENİ SİSTEME YİNE TEPKİ GELECEK

El yazısı yazma siteminin devam etmesinin daha güzel olacağını ifade eden Başkan Yıldırım, “Sistem değişiklikleri her zaman sıkıntılar getirmiştir. Çocukların birçoğu bitişik yazma yöntemini öğrendiler. Şimdi yeni sisteme geçerken eski yöntemi bilen çocuklar sıkıntı çekecekler. Muhtemelen yeni sistem, yeni dönemde pilot uygulamalarla hayata geçecek ve bu sitem daha sonra da Türkiye’nin genelinde yaygınlaştırılacaktır. Bu sistem devam etse bana göre daha sağlıklı olacaktı. Mutlaka yeni sistem de geldiğinde bazı veliler yine şikâyetçi olacaklar. ‘Eski sistem daha güzeldi, çocuklarımız el yazısıyla yazı yazmayı öğrenmişti’ gibi cümleler kuracaklardır” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL