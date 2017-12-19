19 Aralık 2017 Salı

Sis, buzlanma, don!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sis, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:21
Sis, buzlanma, don!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus hadisesi ile yer yer buzlanma, don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan Malatya’da geceden itibaren etkili olan sis sabaha karşı görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHAVA DURUMU

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017