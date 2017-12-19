Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus hadisesi ile yer yer buzlanma, don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan Malatya’da geceden itibaren etkili olan sis sabaha karşı görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

HABER MERKEZİ