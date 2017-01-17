Malatya Ticaret Borsasında (MTB) yapılan toplantıda Büyük Şire Pazarı’nda asayişin sağlanması, araç trafiğinin düzenlenmesi, kayıt dışı ticaretin ve devletin vergi kaybının önlenmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması çerçevesinde tedbirlerin alınması konuları masaya yatırıldı.

Toplantıya Vali Toprak’ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile MTB Başkanı Gürsel Özbey ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Toplantıdan önce bir konuşma yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyük Şire Pazarı’ndaki sorunların çözümü için böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vali Toprak, toplantıda Büyük Şire Pazarı ile ilgili önemli konuları masaya yatıracaklarını ifade ederek, “Bu konulardan birisi Şire Pazarı’nda pikapçı denilen, hiçbir kayda dayanmadan orada baskı kurarak kayısıyı toplayıp işleme sokan kişilerin denetimi. Diğer bir konu Şire Pazarı’nda her türlü hijyen şartlarının oluşması… Bunlar gibi önemli konuları bu toplantıda masaya yatırıp çözmeye çalışacağız. Biz Valilik, Belediye ve diğer kamu kurumları olarak bu sorunların çözümü noktasında her türlü katkıyı vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

İHA