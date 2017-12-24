24 Aralık 2017 Pazar

“ŞİRE PAZARI UYGUN BİR YERE NAKLEDİLMELİ”

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Borsa binasında yapılan toplantıda konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, 2017 yılının son Meclis toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, “2017’yi ekonomik bazı zorluklara rağmen bitirdik. 2018 yılı ilimize, borsamıza ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:42
“ŞİRE PAZARI UYGUN BİR YERE NAKLEDİLMELİ”

  Geride kalan 2017 yılında yapılan projelerle ilgili borsa üyelerini de bilgilendiren Özbey, “Organize Hayvancılık İhtisası Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla ilgili çalışmayı bitirdik. Tahsisi şu anda bize teslim edilmek üzere, bekliyoruz. Ayrıca lisanslı depoculuk ilgili olarak da son aşamaya gelindi. Ticaret Borsası’nın bazı girişimleri neticesinde önemli ticari konularda başarılar elde ettik” ifadelerine yer verdi.

Şire Pazarı konusuna temas eden Özbey, “Talebimiz bir an önce uygun bir yere nakledilmesi, bize yer tahsisi yapılması. Biz elimizden geldiğince Malatya’mıza yakışır ticaret merkezi yapmak istiyoruz. Bunun yanı sıra arasa da çalışmalarımız da oldu. Özellikle aydınlatma ile ilgili çalışmalarımızı bitirdik, buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahTicaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey

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