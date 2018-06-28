SIRADAKİ ADAY PÜTÜRGE BALI

“Suyu sert, insanı mert” olarak nitelendirilen Pütürge, özellik hayvancılık ve tarım konusunda ciddi ilerleme sağlıyor. Geçmişten bugüne kadar burada devam eden tarımsal üretim son zamanlarda değer kazanıyor.

İNŞAATI BİTTİ

Bu anlamda çok bilinmese de Pütürge’nin balı oldukça meşhur. Konuya ilişkin çalışmalar ise İnönü Üniversitesinin işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Üniversite ve Pütürge Belediyesi ilçede Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Bal İşleme Merkezi kuruluyor. Bahsi geçen merkezin inşaatı ise bitti.

KREDİ BEKLİYORUZ

Bazı değerlendirmelerde bulunan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “Üniversitemizle birlikte Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi, artı Bal İşleme Merkezi projemiz vardı. Şu anda inşaatı bitmiş vaziyette. Biz kredi, hibe bekliyoruz. Sonra da Pütürge’de aracılarla ilgili çalışmalarımız devam edecek” sözlerini kaydetti.

BAL FESTİVALİ YAPACAĞIZ

Başkan Polat, “Geçen yıl bal festivali yaptık. Bu yıl da balı tanıtmak ve teşvik etmek amacıyla yapacağız. Balı gerek coğrafi işaretleme gerekse de tescillemek istiyoruz. Coğrafi işaretleme biraz sıkıntılı ama biz onun patentini almak istiyoruz. Bu anlamda da bizim müracaatlarımız var. Ve sonuçlarını bekliyoruz. Yani arıcılığa dair çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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