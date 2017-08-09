Kendi esnaflarına uzmanlarınca eğitim verdirmeyi düstur edinen Malatya Berberler ve Kuaförler Odası bu kez de kadın kuaförlere Kalıcı Makyaj Eğitimi verdirdi. Ünlü Vücut Süsleme Sanatçısı Barış Selçuk’u getirterek bir otelde bir günlük eğitim verdiren Berberler ve Kuaförler Odası, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eğitim öncesi söz alan ve esnaflarına seslenen Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, oturmaya gelmediklerini, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

150 KUAFÖRÜMÜZ KATILDI

Çalışmalarından bazı kesimlerin rahatsız olduğunu ileri süren Başkan Toptaş, “Son günlerde kadın kuaförlerinde kalıcı makyajla ilgili bir eğitim talebi geldi. Kalıcı makyaj Türkiye genelinde rövanşta. Biz bunun eğitimini oda olarak daha önceden verdik. Ama kadın kuaförlerimiz bu eğitimi bir daha istediler. Biz de bu eğitimi kabul ettik ve bir yıldan bu yana görüştüğüm ve çok ünlü olan Vücut Süsleme Sanatçısı olan Barış Selçuk’u Antalya’dan buraya getirdik. Kuaförlerimizin Barış Selçuk’un bilgi birikimlerinden yararlanacaklarını düşünüyorum. Eğitim bir günlük olacak. Bu eğitime yaklaşık 150 kuaförümüz katıldı. Biz oda olarak bunu daima söylüyoruz ve yine söyleyeceğim. Çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz. Çalışmalarımızdan bazı kesimler rahatsız oluyor ama bundan ben de rahatsız oluyorum. Kim rahatsız olursa olsun bizler çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bir eğitim daha vereceğiz. Türbanla ilgili kuaförlerimizden bir talep var. Kuaförlerimiz türbanla ilgili bir uzmandan eğitim almak istiyorlar” şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALMIYORUZ

“Biz türbanla ilgili milli takım elemelerinde Türkiye’de 4’üncü çıkarttık” diyen ve türban eğitimiyle ilgili de çalışmalara başladığını kaydeden Başkan Toptaş, şunları ifade etti:

“Türban eğitimi için de ben çalışmalara başladım. İlerleyen günlerde bu eğitimle ilgili çalışmalarımızı bitireceğiz ve türban eğitimini de Malatyalı kadın kuaförlerimize vereceğiz. Yaklaşık 150 kişi katıldı eğitime. Ben sürekli esnaflarımın içinde olduğum için kuaför salonu olsun, güzellik salonu olsun, erkek berberleri olsun onların istediği her türlü eğitimi vermeye çalışıyoruz. Erkek berberleri kesim eğitimi istedi, biz Malatya’da erkek berberler için kesim eğitimi verdirdik. Kadın kuaförlerimiz ‘makyaj eğitimi’ dediler makyaj eğitimini verdirdik. Topuz eğitimini 2 defa verdirdik. Kalıcı makyaj eğitimi Türkiye’de rövanşta olduğu için bunun da eğitimini verdiriyoruz. Tek vermediğimiz eğitim türbanla ilgili eğitim. Türban eğitimini de ilerleyen günlerde vereceğiz. Oda olarak şimdiye kadar 15’e yakın bir etkinlik verdirdik. Bundan sonra da etkinliklerimiz sonuna kadar devam edecek. Biz oturmaya gelmedik, biz hizmet etmek için geldik. Eleştirileri dikkate almıyoruz. Biz oda olarak sadece kendi alanımızda hizmet etmiyoruz, Malatya’ya da katkılarımız oluyor. Malatya’nın kayısısını eğitimcilerimizi getirdiğimizde tanıtıyoruz. Kayısıyı biz de ikram ediyoruz, kendileri de gidip kayısı alacaklar.”

ÜYELERİMİZE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Daha sonra söz alan ve eğitimlerden sonra olumlu dönüşlerin olduğunu belirten Malatya Berber ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Serap Bilgili de, “Bu sektörde yaklaşık 20 senedir devam ediyorum. Elimizden geldiğimizce hem meslektaşlarımıza hem kayıtlı olan üyelerimize destek vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki yaşam boyu eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve yerinin ne kadar önemli bir şekilde devam ettiğini siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Biz çok iyi isim yapmış, gerçekten bu işte başarılı olan insanları getirip, buradaki kuaförlerimize, güzellik merkezlerimize destek de bulunmaya çalışıyoruz. Malatya açısından bugüne kadar Kuaförler Odasının şu ana kadar geldiği nokta gerçekten başarılı. Malatya’mızı tanıtmak adı altında, kayısıyı tanıtma adı altında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun bize olumlu ve güzel şekilde dönüşleri oluyor. Bu konuda bizim üyelerimizin olumlu dönüşleri oluyor ve sonuç olarak eğitime daha başarılı bir şekilde gelmeleri bizi mutlu ediyor ve biz bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Belki daha farklı şekilde geliriz. Eğitimimiz saçla, kalıcı makyajla alakalı. Kalıcı makyajın önemi o kadar büyük ki biz de oda olarak buna önem vererek özellikle isim yapmış eğitimcileri daha güzel eğitim verebilmek için getiriyoruz. Olumlu olduğunu düşünüyorum. Sonuçları olumlu” ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR BİLGİ PAYLAŞIMI YAPACAĞIZ

Kendisinin de bir Malatyalı olduğunu söyleyen Vücut Süsleme Sanatçısı Barış Selçuk da, “Bugün sizlerle güzel bir bilgi paylaşımı yapacağız. Hepimiz aynı meslekteniz. Sizlerden hiçbir farkımız yok. kendi memleketimde ilk defa olmanın bir heyecanı var. heyecanımdan dolayı beni maruz görün. Her türlü soruya açığım” dedi.















MUTLU SARIGÜL