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Sırada sezon sonu aldatmacası var!

Büyük mağazaların ve AVM’lerin bayram indirimi aldatmacasının ardından sırada sezon sonu indirimi aldatmacası olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayram indirimi bitti. Şimdi sırada sezon sonu aldatmacası var. Bu indirim günleri tamamen tüketiciyi yanıltarak rant elde etmeye yöneliktir. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı" dedi.

Sırada sezon sonu aldatmacası var!

Büyük mağazaların ve AVM’lerin bayram indirimi aldatmacasının ardından sırada sezon sonu indirimi aldatmacası olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayram indirimi bitti. Şimdi sırada sezon sonu aldatmacası var. Bu indirim günleri tamamen tüketiciyi yanıltarak rant elde etmeye yöneliktir. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı" dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:54
Sırada sezon sonu aldatmacası var!

Özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü ve sezon sonu gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı’nda çocuklarına bayramlık satın almak için mağaza afişlerinde yüzde 80’e varan indirim reklamlarını gördük. Şimdi ise daha bayram bitmeden sezon sonu indirim afişleri vitrinlerdeki yerlerini almaya başladı. Yüzde 70’e varan indirim ve bunlara ek olarak ikinci ürüne yüzde 50 indirim. Bu da yetmiyor kasada yüzde 20 indirim. Böyle bir kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok. Burada yapılan çok açık ürün indirime girmeden önce fiyatı iki katına çıkarılıp sonra normal fiyatı üzerinden sanki indirim varmış gibi gösteriliyor. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 80’E VARAN İNDİRİM ETİKETLERİNİ İYİ KONTROL EDİN"

Vatandaşların alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Alışverişe çıkacak olan vatandaşlarımız 'bir alana bir bedava', 'üç al bir öde' gibi kampanyalara ve aldatıcı indirimlere kanmamalı. Ürün satın alırken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli. Gereksiz alışveriş yapıp kredi kartlarına yüklenmeyin. Çünkü ödenemeyen kredi kartı borcu biriktiği zaman vatandaşlar borcun altından kalkamıyor. Özellikle AVM’lerdeki tekstil, kozmetik, teknolojik ürünler ile elektronik ve beyaz eşyada ucuzluk kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılmadan indirimin büyüsüne kapılmayın. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı" diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Indirim GünleriTüketiciAlışveriş
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