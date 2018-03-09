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SIRADA ORASI VAR!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin yolundaki en önemli noktalardan biri olan Cinderes beldesinin kontrolünü de ele geçirdi. Afrin’den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.

SIRADA ORASI VAR!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin yolundaki en önemli noktalardan biri olan Cinderes beldesinin kontrolünü de ele geçirdi. Afrin’den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 15:55
SIRADA ORASI VAR!

Cinderes'in dün öğleden sonra saat 16.00’da ele geçirilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat (JÖH ve PÖH) timleri de bölgeye giriş yaptı. Güneydoğu’da PKK’ya karşı hendek harekatında tecrübe kazanan Kayseri ve Tunceli Dağ Komando Tugay Komutanlıkları da Cinderes’teki operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Beldedeki PYD/YPG flamaları, teröristbaşının posterleri indirilerek yakıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nda, Cinderes’in PKK/YPG’den temizlenmesiyle ele geçirilen yerleşim sayısı 157 oldu.

Öte yandan, Cinderes’in merkezi de tamamen terk edildi. Cinderes’teki sivillerin teröristler tarafından Afrin’e götürüldükleri tahmin ediliyor.

PKK/PYD hiç girilmeyeceğini zannettiği tünellerde odalar yapıp ısınmak için gaz sobaları kurduğu ortaya çıktı. ÖSO birlikleri şehirde bombalı tuzakları etkisiz hale getirme çalışmalarını sürdürürken askerler, toprak altına kazılmış beton tünelleri kontrol etti. Cinderes’in asıl sahiplerine teslim edilmesi için tam güvenliğin sağlanacağı kaydedildi. Sivillerin evlerine geri dönmeleri için yolların mayınlardan temizlenmesi amacıyla çalışmaların yapıldığı kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yolların düzeltilmesi için bölgeye iş makineleri gönderdi.

Cinderes’e giren ÖSO’nun Şam Tugaylarının komutanlarından Ebu Ömer "Biz şimdi PKK/PYD’nin en önemli stratejik noktası olan Cinderes tepesindeyiz. Arkamızda Cinderes var" dedi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriÖzgür Suriye OrdusuCinderes BeldesiMabadlı
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