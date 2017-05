Kanalboyu ve Kernek’ten sonra Tevfik Temelli Caddesi’nde de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deyim yerindeyse ağaç katliamı yapıldı. Sosyal medyadan duruma tepki gösteren vatandaşlarla beraber caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar da Belediyeye isyan etti. Cadde sakinleri, çalışmaların yavaş yapılmasından da yakındı.

BİR ALLAH BİR DE BİZ BİLİYORUZ

Tevfik Temelli Caddesi esnaflarından Mustafa Karadağ, “Tevfik Temelli Caddesi üzerinde yaklaşık 8 senedir esnaflık yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yol genişletme çalışmalarının bizi ne kadar mağdur ettiğini bir Allah bir de biz biliyoruz. Belediye başkanı seçimlerinden bu zamana kadar bu cadde üzerinde bir tane çivi bile çakılmadı. Çalışmalar üç ay önce kışın başlayınca erken biter sevindik ama toz toprak içerisinde, insanlar iş yerlerine, evlerine girerken ayakları çamur içerisinde giriyor. Temennimiz çalışmaların hızlanıp Ramazan ayından önce tamamlanması yönünde. Yoldan geçen müşteriler sırf ayakları çamur olmasın diye çalışmaların sürdüğü istikametten yürümüyor. Haliyle bu da işlerimizi etkilemekte. Üç aydır tozun toprağın içerisinde yüzüyoruz. İşlerimiz durma noktasına geldi” diye konuştu.

BU AĞAÇLAR BİZİM KLİMAMIZDI

Kesilen ağaçlardan dolayı tepki gösteren Karadağ, “Kesinlen ağaçlarımız var ve çok üzüldüm. Ağaçlarımıza çok yazık oldu. Yollarımız bomboş araziye döndü. Gölgesinde insanlar yaz aylarında dinlenebiliyordu. Yazın bu ağaçlar bizim klimamızdı. Belki de yerinden söküp götürüp yaktılar. Bize gelip açıklama yapıp; ‘şu yüzden ağaçları kesiyoruz, razı mısınız?’ diyen dahi olmadı. Buna rağmen artık çalışmaların bitmesini işlerimizin tekrar rayına girmesini istiyoruz. Artık kiramızı karşılayamaz noktaya geldik” sözlerini kaydetti.

KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA YAPILMIYOR

Esnafa Taner Gökçek de, “Temelli Caddesi üzerinde 10 seneyi aşkın süredir kuaför hizmeti veren esnafım. Yapılan hizmetler mutlaka Malatya’nın daha modern görünmesi için yapılıyor. Ama maalesef koordineli bir belediyecilik çalışması yapılmıyor. Geçenlerde kanalizasyon çalışmaları için kapılarımızın önü kazıldı. Hemen üzerini kapattıkları yerlerin bu kez yan kısımları tekrar eşip başka bir çalışma başlattılar. Yağışlı haftalarda ister istemez yollar çamur deryasına dönüyor. İnsanlar araçlarıyla buraya kadar gelip, yolun çamurlu olduğunu görünce araçlarından inmeden daha sonra uğrayacakları söyleyip geri dönüyor. Daha düzenli şekilde parça şeklinde kazılıp kaldırım çalışmaları da yapılabilirdi. Çalışmalarda düzensizlik olduğunu gözle rahatlıkla görebilirsiniz. Çalışmaların ne zaman biteceğine yönelik esnafa her hangi bilgi verilmediği gibi yapılan çalışmalar uzamaya başladı. Kuaför olduğumuz için özellikle daha hijyen şartlarda olmamız gerekirken, toz içerisinde kalıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmalar biter, biz de rahat bir Ramazan ayı geçiririz. Zaten ağaçlar olmadığı için sıcak havalarda sıkıntı çekeceğiz” dedi.

NASRETTİN HOCA MESELESİ

Gökçek, “Nasrettin Hoca’nın bir fıkrası var; bir gün bölge halkı fillerden rahatsızmış. Nasrettin Hoca ile birlikte Timur’a şikayet etmeye gidiyorlar. Halk peş peşe toplanıp bir araya geliyor. Timur’un yanına gelene kadar Nasrettin Hoca arkasını dönüp bakıyor bir tek kendisi kalmış. Kimse kalmamış, bir tek kendisi Timur’un karşısında. Bu kez Nasrettin hoca Timur’a dönüp: ‘Padişahım bizim halkımız sizin fillerinizden çok memnun, varsa eğer biraz daha gönderin.’ Yani cadde esnafı olarak yapılan çalışmalardan memnunuz ama varsa Büyükşehir Belediyemizin elinde kepçe kamyon, geriye kalan ağaçları, ışıkları da söksünler. Zaten Allah’a şükür ne işimiz, ne müşterimiz, ne de güneşten koruyacak ağacımız kaldı. Gelsin caddenin haline baksınlar. Eski hali mi güzeldi, şimdiki hali mi? Ağaçların üzerinde kuşlar yuva yapmıştı. Sadece insanlar mağdur değil, çevredeki hayvanlar da bile yerinden yurdundan oldu” sözlerini kaydetti.

MİLLETİ İSYAN ETTİRECEK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR

Esnaf Ramazan Tatar ise, “Bu caddenin birçok özelliği var. Belediyeye, Devlet Hastanesi’ne giden yol burası ve araçların en çok gittiği yol burası. Burada çok yavaş çalışmalar var. 55 gündür burada çalışma yapılıyor ama tabiri caizse 55 metrelik bir çalışma bile yapılmadı daha. Çalışmalar hakkıyla yapılsa 20-25 günde yapılır. Bu çalışmalar bizi çok etkiliyor. Siftahsız kapattığımız günler oluyor. Ağaçlar yolun ortasında kalıyordu. Burası çift şeritli yol olacak, kaldırdılar ağaçları. Burada milleti isyan ettirecek şekilde çalışıyorlar. Bir eleman ve bir kepçeci var, başka kimse yok. 3 aydan bu yana toz toprak, pislik içindeyiz. Tamamlanmasına dair umudumuz yok. Biri gelip eşiyor, 10 gün sonra biri daha gelip eşiyor” sözlerine yer verdi.

YEŞİLLİĞE HASRET KALDIK

Cadde sakinlerinden Fuat Yüce de, “Ben bu mahallede yaklaşık 36 yıldır oturuyorum. Önceden Turgut Temelli Caddesi’nde akasya ağaçları vardı. Bahar geldiği zaman o büyük büyük akasya ağaçlarından mahallenin her tarafını buram buram çiçek kokusu sarardı. Zamanın kaldırım çalışması ayağına o ağaçlar da söküldü. Şimdi yine kaldırım çalışması var. Zaten Malatya Belediyesi’nin bu kaldırım çalışması bir türlü bitmedi. Yollar, mahalle araları her yer rezillik içerisinde. Ben seyahatteydim, geldim ve bu durumu gördüm şaşırdım. Devasa bir çınar ağacı vardı burada. Dozer çalışsa 15-20 günde anca sökülürdü. Bakın şuraya çevre katliamı var resmen. Her taraf beton oldu. Yeşilliğe hasret kaldık. Bu çınar ağacı 36 yıldır vardı. Ağaçlar kesilmeden çalışma yapılabilirdi. İşin ehli insanları çalıştırmıyorlar. Mesela Fahri Kayahan’da çalışmalar yaptılar. Yollar daraltıldı. Malatya genelinde aklı başında bir çalışma yok. Herkes bu duruma tepkili” diye konuştu.























