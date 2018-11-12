Sinemanın yıldızları Malatya’dan geçti

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla Malatya Film Festivali’nin 8’incisi düzenlendi. Malatya Yeni Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen Film Festivali’ne Malatya Film Festivali Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Baro Başkanı Enver Han, ilkçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, usta oyuncular Şener Şen, Perran Kutman, Komedyen ve Oyuncu Cem Yılmaz, birçok yönetmen, oyuncu ve sinemaseverler katıldı.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışma Bölümünün Jüri Başkanlığını Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Festivalin açılışı ‘Kırmızı Halı’ geçişiyle başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Malatya’nın, Türkiye’nin yükselen bir değeri olduğunu söyledi.

FESTİVAL TÜRKİYE’DE DEĞERİ OLAN BİR ÇALIŞMA

Başkan Polat, “Alevi’siyle Sünni’siyle, Türk’üyle Kürt’üyle, zenginiyle fakiriyle hoşgörü, sevgi ve muhabbet içerisinde yaşayan ve bunu benliklerine sindirmiş bir şehrimiz. 8’incisini tertip ettiğimiz Malatya Film Festivali, uluslararası özelliğiyle Türkiye’mizde değeri olan ve hepimizin bir adım öteye nasıl götürebiliriz dediğimiz bir çalışma” ifadelerini kullandı.

44’LERİNİ, 444’LERİNİ GÖRÜRÜZ

Festivalin 44’ünü göreme temennisinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Sanatın, kültürün, değişimin, dönüşümün bol olduğu, hepimizin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye ve Malatya temenni ediyorum. Film festivalimizin daha nicelerini inşallah 44’lerini, 444’lerini görürüz diyorum” dedi.

FOTOĞRAF AĞIRLIKLI BİR VAKİT GEÇİRDİK

Festivale Malatya’nın ilgisinin çok güzel olduğunu belirten Usta Komedyen Cem Yılmaz da, “Çok az bir gün geçirdik Malatya’da. Sordular, ‘nasıl buldunuz?’ dediler, ben de dedim ki, ‘Fotoğraf bayağı gelişmiş, ilerlemiş.’ Çünkü fotoğraf ağırlıklı bir vakit geçirdik. Ama Film Festivalinin bir şehre kattıkları elbette zahmeti çok büyük organizasyonlardır. Çok mutluluk verici bir şey. Ben de Sayın Milletvekilimin dediği gibi Malatya Film Festivalinin 80’inci yılına kadar iştirak etmek isterim. Çok katılım olduğunu gördüm. Malatyalıların ilgisi çok güzel” şeklinde konuştu.

HER RENKTEN İNSAN GÖRECEKSİNİZ

Malatya’ya gelen konuklara Malatya’yı gezmeleri tavsiyesinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Gerçekten sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve muhabbetin şehri diye nitelendirdiğimiz ve baktığımız zaman birçok etnik gurubun olduğu, birçok dini inanışın bir arada yaşadığı Malatya’mızın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması gerçekten önemli. Özellikle bu organizasyonun 8’incisinin düzenlenmesi daha da önemli. Artık gelenekselleştiğini göstermesi bakımından da Malatya Film Festivalini önemsiyoruz ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle sanatçı arkadaşlarımız yoğunluktan dolayı Malatya’yı gezemediklerini ifade ettiler ama ben benim memleketim olan Yeşilyurt’a gitmenizi isterim. Battalgazi’nin tarihi yerlerini de görün. Ama en önemlisi Malatya’nın çarşısını gezin. Çünkü insanlarımızın muhabbetini, gülümsemesini, içtenliğini ve en önemlisi her renkten insan göreceksiniz. Bunun da Anadolu’da bir mütevazi kent olan Malatya’nın güzelliğinin tanınması açısından bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.

“İNSAN YAŞAMI SANATTAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Son olarak söz alan ve sinema sanatının hem Malatya hem de Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Malatya Film Festivali Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Aydın Baruş, şunları kaydetti:

“İnsan yaşamı sanattan ayrı düşünülemez. Nasıl ki, çiçeklerin rengini güneş sayesinde varabiliyorsak sanat olmadan da tek düze giden siyah beyaz yaşamımızın renklerinin farkına varamayız. Onun için sanat çok önemli. Sanatın duygu ve düşünce dünyamızda sürekli yer alması çok önemli. Bu açıdan da sinema sanatı aslında duygu ve düşüncelerimizi başkalarına anlatmanın ve onlarla hüznü, sevinci paylaşmanın da bir harici. Film izlerken dramlarda hep birlikte hüzünleniriz, ağlarız. Komedilerde hep birlikte kahkaha atarız, gülümseriz ve izlediğimiz bir filmden etkilenmemek hayata dair düşüncelerimizi birlikte paylaşma ihtiyacı duyarız. Bu anlamda sinema sanatının hem ilimiz için hem ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yıl 8’incisi düzenlenen bu festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerde hem ilimizdeki sinemaseverlerin hem gençlerimizin, çocuklarımızın ilgisine mazhar olacak ve onların gönlünde sinema sevgisini de artıracaktır. Yine bu festival kapsamında toplumun çok değişik kesimleri sadece sinemalarda değil, kültür ve sanat alanlarında da değerli ustalarımızın filmlerini izleme bahtiyarlığına ereceklerdir.”

ONUR ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU

Yıl içerisinde hayatını kaybeden sanatçıların fotoğrafları ekrana yansıtılmasıyla devam eden Festivalde, “Onur Ödülleri” sahiplerini verildi. Festivalde, 'Onur Ödülleri' usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile ünlü yönetmen Osman Sınav’a verildi. 'Sinema Emek Ödülü' makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, 'Türk Sinemasına Katkı Ödülleri' ise Hüseyin Yeşil ile Cemal Okan'a takdim edildi.