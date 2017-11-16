16 Kasım 2017 Perşembe

Sinema yazarları ile kahvaltı

Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sinema yazarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:50
Sinema yazarları ile kahvaltı

  Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali bütün hızıyla devam ederken, Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, festival için Malatya’ya gelen sinema yazarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Özel bir restorantta düzenlenen kahvaltı programına Malatya Uluslararası Film Festival (MUFF) Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Festival İcra Kurulu Başkanı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Festival Direktörü Suat Köçer ile çok sayıda sinema yazarı katıldı. Program öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Çakır, sinema yazarlarını Malatya’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, Malatya ile ilgili bilgiler verdi.

HABER MERKEZİ
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