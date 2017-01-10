10 Ocak 2017 Salı

Sincik-Malatya Karayolunda 4 gündür ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya Karayolunda ve 13 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

10 Ocak 2017 Salı 13:29
Sincik-Malatya Karayolunda 4 gündür ulaşım sağlanamıyor
Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik- Malatya Karayolu ve 13 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, İl özel idaresi ekipleri 1 dozer, 2 greyder, 1 kepçe, 1 servis aracı ile yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları ekipleri ise Sincik-Kahta Karayolu Sincik boğazı mevkiinde tuzlama çalışması yaparken, Sincik-Malatya Karayolunda ise bugün yol açma çalışmalarına başlayacakları belirtildi.
İHA
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