11 Eylül 2017 Pazartesi

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Sınavsız üniversite imkanı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin sunduğu imkanlardan birisi olan "İkinci Üniversite" kayıtları yoğun katılımla devam ediyor. Malatya’da da başvurular yapılabiliyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:47
Sınavsız üniversite imkanı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği ‘İkinci Üniversite’ programlarına kayıtlar devam ederken talep de her geçen gün artıyor. Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalamak isteyenler için 5 Eylül Salı günü başlayan ve devam eden kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internetten başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, 'Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları'ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekiyor. İnternet başvuru işlemleri, 'http://aof.anadolu.edu.tr' adresinden 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. 

İHA
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