Öğrencilerin dört gözle beklediği TEOG’un yerine hangi sınav sistemi gelecek sorusu sonunda açıklandı. Öğrenciler artık tercihleri doğrultusunda ve okul başarı puanına göre evlerine yakın okullara yerleştirilecek ve yaklaşık 600 köklü liseye ise sınavla öğrenci alınacak. Bu okullara giriş için haziranda sınav yapılacak. Özel okullar ise kendi sınavını yapacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve yeni sistemi artı ve eksi yönlerini anlatan EKSEN EĞTİM SEN Malatya İl Temsilcisi Kenan Akdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

TEOG yerine Mahalli Yerleştirme Sınavı’nı (MYS), eksileriyle, artılarıyla Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklandığını hatırlatan Akdoğan, sınava girişin isteğe bağlı olmasının öğrenciler açısından olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

RAHATLATACAK BİR UYGULAMA

“Öğrenci sınava giriş için harcayacağı enerjiyi yetenekli olduğu sportif ve sosyal alanlara kaydıracak ve performansını daha iyi sergileyebileceği bu alanlara rahatça yönelecektir” diyen Akdoğan, “Yine öğrencinin istediği okula yerleşmesi, oturduğu mahaldeki okullardan birini tercih edebilecek olması, velilerin ücretini ödemekte zorlandıkları servis zorunluluğunu kısmen de olsa ortadan kaldıracak ve aynı zamanda bunun şehir trafiğine de olumlu etkisi olacaktır. Ayrıca sınavlı liselere yerleşmede sınavın MEB tarafından yapılacak olması, sınav müfredatının MEB müfredatıyla birebir uyuşması olumlu bir gelişmedir. Böylelikle okullarımızın değeri biraz daha artacaktır. Yine, sınavın sözel ve sayısal olmak üzere bu iki puan türüne göre yapılması sınavla öğrenci alan okulları türlerine göre rahatlatacak bir uygulamadır” diye konuştu.

HAKSIZ REKABETE ZEMİN HAZIRLAYACAK

Akdoğan, “Açıklanan sistem her ne kadar yeni gibi görünse de daha önce denenmiş bir sistemin bir iki değişiklikle yeniden hayata geçirilmesi şeklindedir. Sistemin eksilerine bakacak olursak; sınava girecek olan yüzdelik tam net olmasa da yüzde 10 olduğu söylenmektedir. Bu yüzde onluğun okul başarı puanına göre alınacak olması özel okul faktörünü ön plana çıkaracak ve haksız rekabete zemin hazırlayacaktır. Sayın Bakan bu konudaki soruya cevap vermemiştir. Bu konun netliğe kavuşması, özel okul faktörünün göz önünde bulundurulması elzemdir. Yoksa sınava girecek öğrencilerin çoğu özel okullarda puanları şişirilmiş öğrencilerden oluşacaktır” dedi.

YENİ SİSTEM MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Öğrencilerin bu seneye mahsus 8. sınıf müfredatından sorumlu tutulmasını isteyen Akdoğan, “2012’de hazırlanan Kalkınma Planı’nda öğrencinin muhitine en yakın okula gitmesi, kararının alınıp şimdiye kadar uygulanmaması da akıllarda soru işaretleri bırakmaktadır. Sınavın 6-7. Sınıf müfredatını da kapsayacak olması bu sene sınava girecek öğrenciler açısından olumsuz bir gelişmedir. Çünkü bu sınıf konularını yetiştirebilmeleri bu saatten sonra zor görünmektedir. Bundan dolayı, sınava girecek öğrenciler bu seneye mahsus olmak üzere sadece 8. Sınıf müfredatından sorumlu tutulmalıdır. Sınava ilişkin akıllardaki soru işaretlerinin ve eksiklerinin bir an önce giderilmesi dileğiyle yeni sistem milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL