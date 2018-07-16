Sınav iptal edildi

YÖK, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12'nci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13 Temmuz 2018 tarihli ve 1829 sayılı oluru ile iptal edildiğini duyurdu.yök