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Sınav giriş yerleri açıklandı

Merakla beklenen 2018 bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, AÖF sınav giriş belgesine nasıl ulaşılır? İşte, AÖF bahar dönemi sınavı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

Sınav giriş yerleri açıklandı

Merakla beklenen 2018 bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, AÖF sınav giriş belgesine nasıl ulaşılır? İşte, AÖF bahar dönemi sınavı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:35
Sınav giriş yerleri açıklandı

Binlerce öğrencinin 26-27 Mayıs tarihlerinde katılacağı, AÖF Bahar Dönemi final sınavlarının giriş yerleri açıklandı. Hafta sonu sınava girecek öğrencilerin merakı nihayet son buldu. AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi sorgulamaya başladı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavları için giriş yerleri yayınlandı. Sınav giriş yerleri AÖF resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

Açıköğretim, öğrencilerin mezun olabilmeleri için; önlisans programlarında en az 120 AKTS kredilik, lisans bölümlerinde 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO'sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Öte yandan Malatya’da da söz konusu sınavlara katılacak yüzlerce öğrenci bulunuyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
2018 Bahar Dönemi Açıköğretim FakültesiAÖF
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