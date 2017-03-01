Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 5 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı giriş belgeleri yayınlandı.

92 BİN 904 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

YÖKDİL'e müracaatlar 10 Şubat 2017 Cuma akşamı sona ermişti. Sınavın giriş belgeleri ise yayımlandı. Sınav giriş belgelerine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliniyor. Öte yandan YÖK’ün koordinesinde gerçekleşecek ilk YÖKDİL sınavına toplam 92 bin 904 kişinin başvuru yaptığı bildirildi. En çok başvuru 37 bin 946 kişi ile Sosyal Bilimler alanında oldu. Sosyal Bilimleri alanını, 28 bin 794 bin kişiyle Fen Bilimleri ve 26 bin 164 bin kişiyle Sağlık Bilimleri takip etti.

Bu anlamda Malatya’dan da başvurular yapıldı. Çevre illerde sınava girecek olan vatandaşlar, bu sınavın kendileri için faydalı olacağını söylediler.

SELAHATTİN BAYRAK