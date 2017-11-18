Minibüslerde bir devrin sonuna geliniyor. Rahat çalışabilmek, hak ve hukuk çerçevesinde yolcularına hizmet verebilmek için teknolojiyle yönlendirilecek olan minibüslerde simsar (Hareket memuru) dönemi kapanıyor. Bazı simsarların davranışları nedeniyle birçok vatandaştan şikayet aldıklarını dile getirerek, önemli açıklamalarda bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, simsarların da boşta bırakılmayacağını dile getirdi.

256 M PLAKALI MİNÜBÜS BULUNUYOR

37 güzergahta minibüsçüler olarak hizmet verdiklerini ifade eden Başkan İnce, “Malatya’da 256 tane M plakalı hatlı minibüsümüz bulunmaktadır. 37 güzergahta minibüsçüler olarak hizmet veriyoruz. Bu bağlamda ortalama her hattın yön ve sevk idaresini sağlamak için minibüsçülerimiz oda bünyesinde kendi aralarında kurallar belirleyerek simsarları (Hareket memuru) görevlendiriyoruz. Bu arada sıkıntılı bölgeler bulunmakta. Özellikle çevreyolunun orada simsarlardan kaynaklanan bazı problemler olabiliyor ve vatandaşlarımız tarafından bu problemler bizlere haber ediliyor. Bizler Minibüsçüler Odası olarak Büyükşehir Belediyemizle istişare halinde çalışıyoruz. Bu noktada Bilim ve Teknoloji Bakanlığımızın zorunlu kıldığı toplu taşıma araçlarında araç takip sistemi ve kamera zorunluluğu getirilmesinin ardından Malatya’da minibüslerimizin yüzde 90’nında kamera sistemi işliyor. Bundan sonra ikinci adım olarak çalışmalarımızı minibüslerdeki simsar çoğunluğunu ve yoğun bölgelerdeki çalışma noktalarını sonlandırarak bilgisayar üzerinde bu sitemi üzerinden yönetmek” ifadelerini kullandı.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YENİ SİSTEME GEÇİLECEK

Bilgisayar sistemi üzerinde çalışacaklarını belirten Başkan İnce, “Minibüsçü esnaflarımız arasındaki hak ve hukuku korumak için minibüsün dakikasını, hızını, hangi saatte, hangi dakikada, hangi mahalleye ulaştığını öğrenmek için bundan sonra bizler bilgisayar sistemi üzerinde çalışacağız. Şoförün de önünde bilgisayarı ve tableti olacak ve diğer aracı görebilecek. Bizim Oda olarak görevlendirdiğimiz hareket memuru da minibüsçü esnafını takip edecek ve hak ve hukuku sağlamak, esnaflar arasındaki problemlerin çözülmesi için yeni sisteme geçilecek” dedi.

DİĞER İŞ SAHALARINDA GÖREVLENDİRİLECEKLER

Malatya’da toplam 70-80 simsarın bulunduğunu dile getiren Başkan İnce, “Ortalama 37 güzergahta simsar sayısı tahminen 70-80 tane. Her hattın 2-3 hareket memuru var. Biz bu sayısı asgariyeye düşürerek 10-15 hareket memuruyla sisteme geçiş sağlamak istiyoruz. Büyükşehrin yönetmeliğine göre gerek şoförlerimiz gerek hareket memurlarımızla ilgili olarak eğitim zorunluluğu bulunmaktadır. Bunu ileriki günlerde hayata geçireceğiz. Simsar sayısı düştüğü zaman boşta kalan arkadaşlarımıza bizim diğer iş sahalarımızda görevler vereceğiz. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir düşüncemiz yok. Ama arkadaşlarımız ekmeğini hak ve hukuk çerçevesinde kazanmak zorunda. Para kazanırken sen kendi hakkını koruyup başkasının hakkını gasp edersen sıkıntı başlar. Bizim için öncelikli olan yolcularımız ve vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımızın ve yolcularımızın rahatsızlığına sebebiyet verecek hiçbir konuya oda olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizler ekmeğimizi o insanlar sayesinde kazanıyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL