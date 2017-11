7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’yı ziyaret eden onur ödülü konukları, dün Malatya Festivali Ormanı Ağaç Dikme Törenine katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda gerçekleşen ve kayısı fidanı dikilen törene, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, Oyuncu Halil Ergün, Sinema Oyuncusu Meral Orhonsay, Yönetmen Mesut Uçakan, Yeşilçam şarkılarının efsane ismi Belkıs Özener, Oyuncu Emre Kızılırmak katıldı.

Ağaç dikiminden sonra ilk konuşmayı Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu yaptı. Mumcu, şu anda çok anlamlı bir alana geldiklerini söyledi.

AĞAÇLARIMIZI DİKTİK

Mumcu, “7 yıldır festivallerde bizden onur ödülü alan değerli sanatçılarımız adına Yeşilyurt Belediyemizin tahsis ettiği bu alanda onlara adına birer kayısı ağacı dikiyoruz. Bu anlamda Halil Bey, Meral Hanım, Mesut Bey, Belkıs Hanım adına ağaçlarımızı diktik. Onlar içinde Malatya'da bir dikili ağaçları var inşallah sanatları gibi kayısı araçlarımızdan dallanır, budaklanır, bereketli olur. Etrafına ve ilimize faydalı olur. Katılımlarından dolayı sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hasat boyunca kayısı yemeyi gönüllerinin istediğini dile getiren Oyuncu Halil Ergün, kendi diktikleri ağaçtan kayısı yemeyi gönüllerinin istediğini söyledi.

KALİTELİ FİLMLER SEYREDECEĞİMİZDEN EMİNİM

Festivalin devamını istediğini belirten Sinema Oyuncusu Meral Orhonsay da, “Benim de Malatya'ya bugün ilk gelişim. Çok güzel bir organizasyon, kaliteli bir organizasyon. Hayatımızdan memnunuz. Bundan sonra da çok kaliteli filmler seyredeceğimizden eminim. Bir de burada arkadaşlarımızla bir araya gelmek benim için çok önemli, güzel bir şey. İstanbul çok dağınık bir yer olduğu için birbirimizi fazla göremiyorduk. Burada da o arkadaşlarınızı görmek çok güzel. Bu festivalin sürekliliğini ve devamını istiyorum” şeklinde konuştu.

ÖNEMSENECEK BİR DURUM

Festivalin bekledikleri şekilde başarılı geçtiğini söyleyen Yönetmen Mesut Uçakan, “Ağaç dikmenin bizim kültürümüzdeki, inancımızdaki yerini biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in ‘Ormandan bir dal kesenin başını keserim’ sözü vardı. Ağaç dikme aslında bir medeniyeti, bir kültürü, bir şeyi inşa etmenin sembolüdür. Bu yüzden önemsenecek bir durum. Malatya Film Festivali işin bu tarafını da güzel yapıyor. beklemediğimiz şekilde çok başarılı bir şekilde geçti ve geçiyor. Daha da ileriye dönük büyük başarılar bekliyoruz” diye konuştu.

MEMLEKETİMİZİN HER KÖŞESİ GÜZEL

Malatya’yı ilk defa gördüğünü dile getiren Yeşilçam şarkılarının efsane ismi Belkıs Özener, “Malatya’ya ilk defa geldim; yeni görüyorum. Memleketimizin her tarafı, her köşesi çok güzel. Her yere gittim, yüzün üzerinde ödüllerim var ama burada aldığım ödül beni taçlandırdı. Bu ağaç dikme konusu bana söylendiği zaman inanın gözyaşlarımı zor zapt ettim. Şimdi burada dikili bir ağacım var. İstanbul’da başımı sokacak bir evim yok ama burada bir ağacım var. Zaman zaman gelip onu sulayıp takip edeceğim” ifadelerini kullandı.

HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Son olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise, “Büyükşehrimiz tarafından organize edilen ve bugün bizim de ev sahipliği yaptığımız Uluslararası Malatya Film Festivali etkinliğinden dolayı herkese, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Son olarak Onur Konukları Halil Ergün, Meral Orhonsay bir çiftin de nikah şahitliğini yaparak, onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler.

















MUTLU SARIGÜL