Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
14 Kasım 2017 Salı 10:42
Olay, gece yarısı İnönü caddesi PTT binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PTT binası önünde seyyar tezgahla çay satışı yapan şahısların yanına gelen bir grup iddiaya göre haraç istedi, çaycıların ihtirazı üzerine tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda müşteri oldukları öğrenilen Volkan B. ile Şahin B. yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin çevreye rast gele ateş etmesi sonucunda PTT binasın yan cephesi ile cadde üzerinde bulunan bazı billboardlara kurşun isabet ettiği tespit edildi.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sokakta çok sayıda boş kovan bulundu.
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