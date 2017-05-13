Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi kolundan hafif şekilde yaralanırken, R.E. ve M.E. isimli kişiler de darp sonucu yaralandı.

3 ADET TÜFEK KARTUŞU BULUNDU

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde polis 3 adet tüfek kartuşu bulurken, pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen bir kişi ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

İHA