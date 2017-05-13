13 Mayıs 2017 Cumartesi

Silah sesleri ortalığı inletti

TOKİ konutlarında silahlar konuştu. Yaşanan kavgada bir kişi açılan ateş sonucu hafif yaralanırken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:55
Silah sesleri ortalığı inletti

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi kolundan hafif şekilde yaralanırken, R.E. ve M.E. isimli kişiler de darp sonucu yaralandı.

3 ADET TÜFEK KARTUŞU BULUNDU

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde polis 3 adet tüfek kartuşu bulurken, pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen bir kişi ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

İHA
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