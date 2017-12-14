Uluslararası Âşıklar Şöleni’ne Vali Ali Kaban, Rektör Vekili Prof. Dr. Nusret Akpolat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Rektör yardımcıları, hocalar ve öğrenciler katıldı.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem’in açılış konuşması ile başlayan programda, Erzurumlu Âşık Temel Turabi, Ercişli Âşık Ahmet Poyrazoğlu, Erzurumlu Âşık Erol Şahiner, Karslı Âşık Mustafa Aydın, Malatyalı Âşık Kadimi Baba, Osmaniye’den Âşık Karayiğit Osman, Uygurlu, Kırgızistanlı, Azerbaycanlı sanatçılar ve ozan Aşikar sahne aldılar.

KÜÇÜCÜK BİR ÖĞRENCİYİZ…

Program sonunda teşekkür konuşması yapan Vali Ali Kaban, “Koskoca bir Türk tarihi karşısında küçücük bir öğrenci olduğumuzu şurada gördük. Sözlü tarihimiz hakikatten çok zengin, bu anlamda sizlerde bunu yaşatan insanlarsınız. Çocukluğumuzda Çobanoğlu’nun atışmalarını Reyhanîleri dinleyerek büyüdük, hakikatten siz o geleneği devam ettiriyorsunuz. Soyunuz tükenmesin, bol olsun, bal olsun. Türkçe baldır, şerbettir, şekerdir. O anlamda da kısa oldu program çünkü her bir alanı bir gün sürecek konular bunlar, sadece atışmaları bir gün dinlesek doymayız” sözlerini kaydetti.

Şölen sonunda günün anısına programa katılan âşıklara plaket takdim edildi.

HABER MERKEZİ