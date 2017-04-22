Battalgazi ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşlar tepkilerini dile getirseler de Battalgazi Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener de, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte rahat edeceklerini ifade etti.

SU BORULARI DEĞİŞİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’le görüşmelerinde drenaj kanalı ve kanalizasyon sıkıntılarını kendilerine bildirdiklerini dile getiren Muhtar Şener, onlar da gelip istedikleri gibi çalışmalara başladıklarını ifade etti. Muhtar Şener, “Eskimalatya’da da su sıkıntı çok olduğu için boruların eskidiğini ve boruların değişeceğini söylediler. Şu anda dedikleri gibi kanalizasyon, drenaj kanalı değişti ve şimdi de su borularımız değişiyor. Su borularımızda en kısa zamanda Allah nasip ederse anayolu yani Alibaba’dan başlayıp tren köprüsüne kadar olan yerin su boruları hemen değişecek. Yolumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından da hemen asfaltlama çalışması başlanacak” şeklinde konuştu.

HALKIMIZ SABRETSİN

Asfaltlama çalışmalarından sonra sıkıntılarının kalmayacağını söyleyen Muhtar Şener, “Çalışmalar şu anda devam ediyor. Allah nasip ederse en kısa zamanda su boruları da değiştiği zaman sıcak asfaltımız da dökülecek. Halkımızdan biraz daha sabretmelerini istiyoruz. Eskimalatya’da şimdiye kadar çok bir sıkıntımız yoktu. Çünkü önceden bozuk olan bazı yerler tamir edilmişti. Şimdi ise tam hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Eğer su borularımız değişirse işimiz zorlaşacak. Anayollar ile ara yollar farklı belediyelerde. Eğer MASKİ’nin kazdığı yerler hemen yapılırsa sıkıntımızın olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL