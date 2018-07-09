Şikayetler için ekipler hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı civarında bulunan başıboş köpekler çevre mahallerde yaşan vatandaşlara saldırdığı iddiasıyla mahalle muhtarları tarafından tepkiyle karşılanmış, muhtarları ise BUSABAH gazetesine konuşarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden köpekler için bir ekip oluşturulması istemişlerdi. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen mahalle sakinleri köpekler için herhangi bir önlem alınmadığını ileri sürerek, tepkilerini yinelediler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da mahallelilerin ve muhtarların bu talebine yanıt vererek BUSABAH gazetesine kısa bir değerlendirme verdi.

Hayvan Pazarı’nda bir kesimhane olduğunu belirten Başkan Çınar, o bölgede bulunan başıboş köpeklerin ise kesimhanedeki kokuyu alarak o bölgeye gittiklerini söyledi.

AKTİF ÇALIŞAN BİR EKİBİMİZ VAR

Bu konuda bir ekiplerinin bulunduğunu dile getiren Başkan Çınar, “Bizim zaten çok aktif çalışan Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz var. Halkımız bize ulaştırdıkları takdirde onlar da biz başıboş köpekleri yerlerinden alıp Hayvan Barınağına bırakıyoruz. Bu hizmetimiz yıllardır devam ediyor. Ancak Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ekibimize biraz daha takviye personel vererek, bu anlamdaki şikâyetlerin giderilmesi noktasında ekiplerimizi yönlendiririz” şeklinde konuştu.