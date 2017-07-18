18 Temmuz 2017 Salı

Sigara paranızı yetimlere verin

İhtiyaç sahipleri için hayırseverlerden destek isteyen İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “Günde sadece 1 TL’nizi artırırsanız, 250 TL’ye çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ya da sigara içenlerimiz için söyleyelim, günde 2 paket sigaraya rahatlıkla para veriyorsunuz. Bunun yarısını bir yetim için kullanabilirsiniz” dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 12:48
Sigara paranızı yetimlere verin

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin, yardım severlerden ihtiyaç sahibi olanlar için yardım istedi. İhtiyacı olanlara yardım edip onların kendi ayakları üzerinde durabileceklerini sağlayabileceklerini kaydeden Başkan Derin, önemli açıklamalarda bulundu.

İhtiyacı olanlara hayırseverler yardımıyla destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Derin, günde bir lira artırılarak, 250 TL’ye ulaşılabilineceğini ve bunun da ihtiyacı olanlara verilebileceğini söyledi.

250 TL’YE RAHATLIKLA ULAŞILABİLİR

Başkan Derin, “Sadece günde 1 TL’nizi artırarak, bu da her gün olmayabilir, 250 TL’ye çok rahatlıkla ulaşılabilir. Ya da sigara içenlerimiz için söyleyelim, günde 2 paket sigaraya rahatlıkla para verebiliyoruz. Bunun yarısını bir yetim için kullanabiliriz. Yetimin eğitim masraflarını karşılayabiliriz. Ya da biraz daha imkânı iyi olanlar ufak bir tasarrufla belki bir köye bir su kuyusu açılabilir” dedi.

TARIM PROJESİ YAPABİLİYORUZ

Projelerinden de bahseden Başkan Derin, şunları kaydetti:

“Kalıcı bazı projelerimiz var. Özellikle yetim ailelere yönelik. Sürekli gıda kolisi ve burs vererek değil de kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye yoğun 3-4 yıldan buyana yapmaya başladık. Yurtdışında bir aileye bir dükkan açabiliyoruz. Ya da tarım projesi yapabiliyoruz. İnsanların tarımla ilgilenmesini sağlayabiliyoruz. Süt keçisi üretip, yumurta çiftlikleri kurup bu ailelerin artık yardım almadan kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayabiliyoruz. Bir aileye bir dikiş makinesi temin edip dikiş ve nakış yaparak geçimini sağlamasını sağlıyoruz. Bu gibi basit projelere ufak bir tasarrufla destek verip bir ailenin artık ayakta kalmasını, yardıma gerek duyulmaksızın kendi geçini sağlayabilirler. Bu anlamda bizim yapabileceğimiz şey çok basit ama karşıdaki insan için çok anlamlı ve büyük bir adım.”

MUTLU SARIGÜL

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