03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

“Sıfır araçlardan alınacak”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yüzde 40 MTV zammı ile ilgili "2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak" dedi. Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar ise “İçimize su serpti” dedi.

03 Ekim 2017 Salı 12:47
“Sıfır araçlardan alınacak”

  Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında MTV zammına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, MTV'nin tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacağını belirterek, "Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor. 2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek" diye konuştu.

ŞAKA GİBİ GELMİŞTİ
  Söz konusu MTV zammı kamuda ciddi tartışmalara neden olmuştu. MTV’ye gelen yüzde 40 oranındaki zamma tepki gösteren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği busabahmalatya.com/haberleri/malatya" target="_blank" title="Malatya">Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, zammı duyduğunda buna inanamadığını, hatta bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü kaydetmişti. Başkan Kutsal, vatandaşların sosyal medyadan, bakanlıklara çekeceği telgraflarla veya diğer kanallarla buna tepki göstermesinin gerekliliğini ifade ederek, “Dava açacağız. Yüzde 40 gibi bir oranın lafının bile geçmesi insanlara bir zulümdür” demişti.

ŞOK OLDUK
  Bu anlamda konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Ahmet Dündar, “MTV zammı ile ilgili haberi duyunca şok olmuştuk. Vergi üzerine vergi haberi verildi. Neyse ki bir açıklama yapıldı ve 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan bunun alınacağı söylendi. Bu, içimize su serpti” diye konuştu. 

SELAHATTİN BAYRAK
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