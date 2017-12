Malatya Akleden Kalp Derneği Malatya Kur’an Halkaları Topluluğu, Soykan Parkı’nda “Cehalet ve Şiddet” konulu bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Malatya Akleden Kalp Derneği Başkanı Faysal Şahaplıoğlu, Malatya Akleden Kalp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Adıyaman ve derneğin kadın üyeleri katıldı.

Malatya Akleden Kalp Derneği Yönetim Kurulu üyeleri adına basın açıklamasını Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Adıyaman yaptı.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günün’de Sivil Toplum Kuruluşlarının farklı zeminlerde düşüncelerini dile getirdiğini hatırlatan Adıyaman, Malatya Akleden Kalp Derneği olarak, şiddet hareketlerinin temelinde cehalet olduğunu belirtmek istediklerini söyledi.

KABUL EDİLEMEZ

“Cehaletten kaynaklanan tüm zulüm ve şiddet eylemlerine hayır diyoruz” diyen Adıyaman, “Modernlik şiddeti bir yaşam tarzı haline getirdiği ve şiddet dilinin her platformda kullanıldığını bundan dolayı da maalesef şiddetin meşru bir zemine kaydığının da altını çizmek istiyoruz. Şiddet kime kimden olursa olsun insanlık suçudur; kabul edilmezdir. Ve asla hiçbir geçerli sebebi yoktur. Sebebi olmaz ve olmamalıdır. Başta Kadına karşı şiddet olmak üzere kategorik olarak şiddete yönelik tüm eylemleri kınıyoruz, erkeğin kadına, kadının kadına, kadının erkeğe ve özellikle son zamanlarda artan çocuklara yönelik ve hayvanlara yönelik tüm fiziki şiddet eylemlerini de kınıyoruz” şeklinde konuştu.

ŞİDDETİ KINADILAR

Kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtmek istediklerini ifade eden Adıyaman, şunları kaydetti:

“Biz Akleden Kalp Derneği olarak kadına yönelik şiddeti tabii ki en üst seviyeden kınadığımızı belirtmek isteriz. Ancak kadına yönelik şiddeti ön saflara çekip toplumsal bir yara haline gelen diğer şiddet vakalarının da unutulmaması ve gündemde kalmasını tüm şiddet söylem ve eylemlerinin aynı kategoride değerlendirilmesinin aynı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini, belirtmek isteriz. Şiddet dilinin bu kadar kabul görür bir hal alması gelecek için endişe oluşturmaktadır. Cehaletten kaynaklanan şiddetin ortadan kalkması İçin, vahyin emrettiği sorumluluk bilincinin yayılması gerektiğine inanıyoruz. Kuranın bak dediği yerden baktığımızda sosyal, siyasal, ailevi tüm ilişkilerde erkeğin kadına veya kadının erkeğe tercih edilmediği, tüm ilişki seviyesinin sorumlulukları kadar, emekleri kadar değer ve kıymet görecekleri-gördükleri aşikârdır.”

İNANAN KADINLAR BİRBİRLERİNİN DOSTU, KORUYUCUSUDUR

Şiddetin bir hak arama biçimi olmadığını söyleyen Adıyaman, “Kur’an’ın ayetleri ve Allah Resulünün pratikliğiyle vahyin biz İnananlara öğrettiği toplumsal ve ailevi ilişkilerde erkek egemen bir yaklaşım ve nede kadın egemen bir yaklaşımın ön görmediğini belirtmek isteriz. Adalet duygusunun öncü olduğu Allah'a dolayısıyla çevremize karşı saygı ve sorumluluk bilinciyle hareket eden toplumun inşasıyla Şiddetin her türlüsünden kurtulacağımızı belirtmek isteriz. Tevbe Suresi’nin 71. Ayetinde ‘İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostu, koruyucusudur. İyi ve doğru olanı teklif eder, kötü ve yanlış olanı önlerler. Allah'a ve O'nun elçisine uyarlar. İşte onlardır Allah'ın rahmetini bahşedeceği kimseler; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden yalnızca Allah'tır. Şiddet bir hak arama biçimi değildir. Şiddetsiz bir toplum, adalet, eşitlik ve barış için direnen kadın-erkek tüm sorumluluk bilinci sahibi insanlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL