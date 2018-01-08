Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor. 2016 yılında erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 328 iken, bu rakam geçtiğimiz yıl 409’a yükseldi. Söz konusu rakam ile, Türkiye son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

EN ÇOK CİNAYET İSTANBUL’DA

2017 yılında kadınların 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u ise boşanmak istediği için cinayete kurban giderken, 134 şüpheli ölüm ve 110 bahanesi tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti. Cinayete kurban giden kadınların yaş aralığı incelendiğinde, 15-25 yaş aralığında toplam 65 kadının öldürüldüğü belirlendi. Yıl içerisinden yaşanan cinayetlerde 57 ölümle İstanbul başı çekerken, İzmir’de 32, Antalya’da 25, Bursa’da 18, Adana’da 17, Gaziantep’te 15, Konya’da ise 12 kadın cinayeti gerçekleşti.

ÖLDÜRÜLDÜ VE YAKILDI

Öte yandan Malatya’da da korkunç cinayetler gerçekleşti. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yanmış halde bir kadın cesedi bulundu. Daha sonra bu durumun sırrı çözüldü. Bulunan 33 yaşındaki Özgür Dişkaya’nın öldürüldüğü ve ardından yakıldığı ortaya çıktı. Dişkaya, 3 çocuk annesiydi.

Yine 2017’de korkunç bir cinayet daha yaşandı. Malatya'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Fırat Mahallesi Sıla Sokak'ta oturan 3 çocuk annesi Ayşe Kılıçtaş (55), bir yakını tarafından evde kanlar içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

ZANLI TUTUKLANDI

Cinayetin ardından geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Malatya merkezde bulunan 60 kameranın görüntülerini izledi. Polis, görüntülerde eve girip cinayeti işleyen G.Ö. adlı şahsın, soğukkanlı bir şekilde evden çıkıp otobüse bindiğini belirledi. Şahsın kimliğini belirleyen ekipler, zanlının izini sürerek yakalamayı başardı. Kılıçtaş ailesinin yakın dostu olduğu iddia edilen G.Ö., sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Diğer taraftan, verilen bilgilere göre, Malatya’da 2010’dan bu yana 19 kadın öldürüldü…

TÜRKAN YILDIZ