Vatandaşların kış aylarına yaklaştığımız bu günlerde daha da merak ettikleri havaların daha ne kadar böyle süreceği konusuna açıklık getiren uzmanlar, hava sıcaklığının normalin 3-4 derece üzerinde devam edeceğini söylüyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da devam eden sıcaklıklar sonbaharda olduğumuzu bizlere unutturuyor. Bu anlamda Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının aynı seyirde devam edeceğini ve kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu geçmesi beklendiğini bildirdi.

İHA