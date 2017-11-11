Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre, bölgede sıcaklıklarda bir değişiklik olmadığı ve aynı seyirde devam etmesinin beklendiği açıklandı.

MALATYA YAĞMURA HASRET, KÖYLÜ TELAŞLI

En bereketli yağmurun sonbaharda yaşanıyor olması ve bu aylarda Malatya’nın suya hasret kalması en çok da köylüyü mağdur ediyor. Tarlası, bağı, bahçesi olan çiftçi Malatya’ya yağmur yağmamasından telaşlı olduğunu söylüyor. Kuraklığın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten çiftçi, bir an önce kuraklığın son bulup, suya kavuşmak istediklerini, ekip biçtikleri mahsulden kar etmek istediklerini belirterek, ürünlerin daha fazla ziyan olmamasını istiyorlar.

HABER MERKEZİ