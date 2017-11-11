11 Kasım 2017 Cumartesi

Sıcaklıklar devam edecek!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli’de havanın parçalı, çok bulutlu geçeceği uyarısında bulundu. Bingöl’de ise, ara ara yağış olacağını bildirdi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:32
Sıcaklıklar devam edecek!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre, bölgede sıcaklıklarda bir değişiklik olmadığı ve aynı seyirde devam etmesinin beklendiği açıklandı.

MALATYA YAĞMURA HASRET, KÖYLÜ TELAŞLI
  En bereketli yağmurun sonbaharda yaşanıyor olması ve bu aylarda Malatya’nın suya hasret kalması en çok da köylüyü mağdur ediyor. Tarlası, bağı, bahçesi olan çiftçi Malatya’ya yağmur yağmamasından telaşlı olduğunu söylüyor. Kuraklığın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten çiftçi, bir an önce kuraklığın son bulup, suya kavuşmak istediklerini, ekip biçtikleri mahsulden kar etmek istediklerini belirterek, ürünlerin daha fazla ziyan olmamasını istiyorlar.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahSıcaklıklar

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