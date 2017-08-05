Güneyden gelen sıcak havanın etkisi altında olan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sahasında sıcaklık, mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. 2016 yılının Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftasında hava sıcaklığı 36 ile 38 derece arasından iken bu yıl 39 ile 41 dereceye çıktı. Yine 2016 yılı Temmuz ayında ki ortalama sıcaklık 35.9 iken, bu yıl ortalama sıcaklık 37.2 derece olarak görüldü.

Sıcaklıkların 5 gün boyunca devam edeceğini dile getiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Emin Aydın, vatandaşları özellikle saat 13.00 ile 16.00 arası dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Bölgenin güney kesiminden gelen sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu vurgulayan Aydın, sıcaklıkların mevsim şartlarının 3 - 4 derece üstünde görüldüğünün ifade etti.



BU YIL 4-5 DERECE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Bölge olarak Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'a toplam 83 tane otomatik meteoroloji gözlem sistemi bulunduğunu da aktaran Aydın, “Ölçümler otomatik olarak yapılmaktadır. Geçen yılın Temmuz ayı son haftası ile Ağustos ayının ilk haftasında bir kıyaslama yaptığımızda bu yıl sıcaklıklarda 4 ile 5 derece bir artış görülmektedir. Gün bazında bölgemizde geçen yıla göre rekorlar kırmıştır ancak uzun yıllar ölçülen sıcaklık rekoru kırılmamıştır. Sıcaklıklar, 3-5 gün daha bu şekilde devam edecek ve 38 ile 41 derece arasında görülecektir” dedi.

GEÇEN YIL İLE 1,5-2 DERECE BİR FARKLILIK OLUŞMUŞ

Sıcaklığın loş bir alanda kalibrasyonlu olarak ölçüldüğünü dile getiren Aydın, “Dışarıda yapılan ölçümler direk güneşle temas halinde olduğu için bizim ölçümlerimizde 4-5 derece bir farklılık gözlenebilir. Bu sıcaklıklara çok da itibar edilmemelidir. Ölçülen sıcaklıklar sağlıklı bir cihazla ölçülmüyor. Bizim ölçümlerimiz kalibrasyonlu ve deneyimi yapılan cihazlarla ölçülmektedir. Geçen yılın Temmuz ayı son haftası ile Ağustos ayının ilk haftasında sıcaklıklar 36 ile 38 derece arasından seyrederken bu yıl 39 ile 41 derece arasından devam ediyor. 2016 yılı Temmuz ayında ki ortalama sıcaklığımız 35.9 iken bu yıl 37.2 derece oldu. Geçen yıl ile 1,5-2 derece bir farklılık oluşmuş” diye konuştu

Vatandaşların zorunlu kalmadığı sürece evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Aydın, “Yaşlılar ve çocuklar güneşten uzak durmalıdır. Genelde sıcaklıkların en etkili olduğu saatler 13 ile 16.00 arasıdır. Bu saatlerde mümkün olmadıkça dışarıda dolaşmamalarını tavsiye ediyoruz” diyerek bilgilendirdi.



İHA