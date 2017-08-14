Önce Ramazan ayı, daha sonra da sıcaklıklardan dolayı gittikçe azalan kan stoku, doldurulmayı bekliyor. Güneybatı Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, kanın bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Malatyalılara çağrıda bulundu.

Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi’nin Malatya, Elazığ, Adıyaman illerinin kan bağışı toplama faaliyeti ve hastanelerinin kan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulduğunu dile getiren Dr. Özgül, buralarda 13 doktor, 30 hemşire, 9 laborant, 8 memur,12 destek personeli, 2 kan alma otobüsü, 6 kan toplama aracı, 5 kan taşıma aracı, 4 binek tipi araçları ile 3 ilde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

VATANDAŞLAR EVDE KALMAYI TERCİH EDİYOR

“Ramazan ayı, Ramazan ayından sonraki süreçte Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı’ndan sonraki süreçte ise yaz aylarında sıcaklıkların beli bir oranın üzerine çıkmasıyla mevsim koşullarının üzerine çıkan sıcaklardan kaynaklanan kan bağışçılarında bir düşüş var” diyen Dr. Özgül, şunları dile getirdi:

“Vatandaşlarımız tatil memleketlerine, kayısıyla ilgili olarak da bağda ve bahçede çalışmaya başladılar. Be sebeple Malatya merkez ve ilçe merkezlerinde halk yoğunluğunda bir azalma meydana geldi. Malatya’daki vatandaşlarımız ise gündüz saatlerinde sıcaktan dolayı evde kalmayı tercih ediyorlar. Bu süreçte kan bağışlarımız bir türlü toparlanamadı. Çünkü hastanelerde günlük kan ihtiyacı hala devam ediyor. Ameliyatlarda, nakillerde veya herhangi bir doğumda kan nakillerinde herhangi bir erteleme söz konusu değil. Türkiye’de her 15 saniyede bir, bir hastanın kan ihtiyacı oluyor. Bundan dolayı Türk Kızılay’ı Malatya Bölge Kan Merkezi olarak Malatya, Adıyaman ve Elazığ’ın kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Burası bir bölge merkezi ve amacımız burada bir stok oluşturmak. Oluşturduğumuz stokla da bağlı hastanelerin kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Hedefimiz 2 bin üniteye yakın bir stok yapabilmek. Fakat saydığımız sebeplerden dolayı vatandaşlarımızın kan bağışı düşmüş durumda.”

KAN BAĞIŞINDAN ÇEKİNİYORLAR

Vatandaşlardan kan bağışında bulunmalarını isteyen Dr. Özgül, “Verilerimize baktığımızda günlük kan bağışçımız var fakat vatandaşlarımız sıcaklardan çekindiği için kan bağışından da çekiniyor. Ama biz vatandaşlarımızdan, kan bağışı merkezlerimizde, klimalı ortamda, deri döşemeli kan bağı yataklarımızda kan bağışı bulunmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız kan vermek istiyor ve sıcaklıktan dolayı çekiniyorlarsa imkânlarıyla kan bağışı merkezimize ulaşıp daha rahat ve ferah bir ortam da kan bağışında bulunabilirler. Ağustos ayının ilk 10 gününde bölgede bin 737 ünite kan topladık. Ama merkezlerde sadece 129 ünite kan topladık. Malatya’da sadece 41 kişi merkezimize gelerek kan bağışında bulundu. 696 kişi de ekiplere gelerek kan bağışında bulundu. Vatandaşlarımız bu dönemde kan bağışı merkezlerimizi tercih ederlerse kendileri için de daha iyi olur” şeklinde konuştu.













MUTLU SARIGÜL