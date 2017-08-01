Uz. Dr. Özlem Kaplan, “Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte pek çok insan vücudundaki ödem oluşumundan, el, ayak ve gözlerinin şişmesinden şikayet etmektedir. Ödem vücutta aşırı sıvı birikimi olarak tanımlanır. Sıklıkla bacağın ön yüzünde olmak üzere; ayak sırtında, ellerde, göz kapaklarında, genital bölgede ya da vücudun tamamına yayılmış olarak da görülebilir. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Ödem, uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi zorunluluğu, estetik görünüm gibi değişiklikler nedeniyle kişinin günlük yaşam akışını olumsuz etkilemektedir. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde ödemin daha yaygın görülmesinin nedeni, sıcağın etkisiyle ciltte bulunan damarların genişlemesidir” dedi.

ÖDEM ÖNEMLİ HASTALIKLARA İŞARET EDEBİLİR

Vücuttaki ödemin; aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik, gebelik gibi durumlarla adet öncesi dönemde ve bazı ilaçlara bağlı olarak görülebildiğine dikkat çeken Uz. Dr. Özlem Kaplan, “Bunun dışında kalp, karaciğer, böbrek ve tiroit hastalıklarının da habercisi olabilir. Bacakta tek taraflı ödem damarsak yetmezlikte görülürken; çift taraflı ödem genellikle, kalp yetmezliği, siroz veya böbrek hastalıklarını akla getirmektedir” diye konuştu.

EN KOLAY NASIL ANLARSINIZ?

Ödemi anlamanın yollarını anlatan Uz. Dr. Özlem Kaplan, “Sabahları yüzünüzde ve göz kapaklarınızda şişlik ile uyanıyorsanız, sabah akşam kilo farkınız barizse ve kullandığınız yüzük ile bileklikleriniz sizi sıkıyorsa, bacakların ön yüzüne başparmağınız ile bastırdığınızda çukurluk oluşuyorsa ödeminiz var demektir. Bu durumda mutlaka altta yatan bir karaciğer,kalp, böbrek veya tiroit hastalığının değerlendirilmesi içinuzman görüşü alınmasında fayda olacaktır” ifadelerini kullandı.

ANANAS, SALATALIK VE MAYDANOZ TÜKETİN

“Ödemin tedavisinde öncelikle altta yatan nedeni tedavi etmek esastır” diyen Uz. Dr. Özlem Kaplan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bunun yanında tuz tüketimini azaltmak, egzersizi arttırmak ve ödem çözücü gıdalar tüketmek de faydalı olacaktır. Salatalık,ananas, maydanoz,kivi, yeşil çay ve su tüketimi en iyi ödem çözücü gıdalardandır. Bunun dışında bulunulan ortamın ısısının belirli bir seviyede tutulması, bol su içmek, sık sık duş almakve sıcak havada güneş altında uzun süre geçirmemek de alınabilecek önlemlerdendir.”

HABER MERKEZİ