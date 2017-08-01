01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Sıcak havalarda ödeme dikkat!

Yazlık ayakkabım ayağıma olmuyor, yüzüğüm parmağıma dar geliyor, tartıda bir günde 2 kilo daha fazla çıktım.. Tüm bu söylemlerin nedeni, hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak vücutta görülen ödem oluşumu olarak gösteriliyor. Ödemden korunmanın yolu ise birkaç pratik tedbir almaktan geçiyor. Uz. Dr. Özlem Kaplan, yaz aylarında ödem sorunu ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:49
Sıcak havalarda ödeme dikkat!

  Uz. Dr. Özlem Kaplan, “Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte pek çok insan vücudundaki ödem oluşumundan, el, ayak ve gözlerinin şişmesinden şikayet etmektedir. Ödem vücutta aşırı sıvı birikimi olarak tanımlanır. Sıklıkla bacağın ön yüzünde olmak üzere; ayak sırtında, ellerde, göz kapaklarında, genital bölgede ya da vücudun tamamına yayılmış olarak da görülebilir. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Ödem, uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi zorunluluğu, estetik görünüm gibi değişiklikler nedeniyle kişinin günlük yaşam akışını olumsuz etkilemektedir. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde ödemin daha yaygın görülmesinin nedeni, sıcağın etkisiyle ciltte bulunan damarların genişlemesidir” dedi.

ÖDEM ÖNEMLİ HASTALIKLARA İŞARET EDEBİLİR
  Vücuttaki ödemin; aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik, gebelik gibi durumlarla adet öncesi dönemde ve bazı ilaçlara bağlı olarak görülebildiğine dikkat çeken Uz. Dr. Özlem Kaplan, “Bunun dışında kalp, karaciğer, böbrek ve tiroit hastalıklarının da habercisi olabilir. Bacakta tek taraflı ödem damarsak yetmezlikte görülürken; çift taraflı ödem genellikle, kalp yetmezliği, siroz veya böbrek hastalıklarını akla getirmektedir” diye konuştu.

EN KOLAY NASIL ANLARSINIZ?
  Ödemi anlamanın yollarını anlatan Uz. Dr. Özlem Kaplan, “Sabahları yüzünüzde ve göz kapaklarınızda şişlik ile uyanıyorsanız, sabah akşam kilo farkınız barizse ve kullandığınız yüzük ile bileklikleriniz sizi sıkıyorsa, bacakların ön yüzüne başparmağınız ile bastırdığınızda çukurluk oluşuyorsa ödeminiz var demektir. Bu durumda mutlaka altta yatan bir karaciğer,kalp, böbrek veya tiroit hastalığının değerlendirilmesi içinuzman görüşü alınmasında fayda olacaktır” ifadelerini kullandı.

ANANAS, SALATALIK VE MAYDANOZ TÜKETİN
  “Ödemin tedavisinde öncelikle altta yatan nedeni tedavi etmek esastır” diyen Uz. Dr. Özlem Kaplan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bunun yanında tuz tüketimini azaltmak, egzersizi arttırmak ve ödem çözücü gıdalar tüketmek de faydalı olacaktır. Salatalık,ananas, maydanoz,kivi, yeşil çay ve su tüketimi en iyi ödem çözücü gıdalardandır. Bunun dışında bulunulan ortamın ısısının belirli bir seviyede tutulması, bol su içmek, sık sık duş almakve  sıcak havada güneş altında uzun süre geçirmemek de alınabilecek önlemlerdendir.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya