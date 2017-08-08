Sıcak çarpmasının ciddiye alınması gerektiğini; beyin ve iç organlara hasar verebilen ve hatta sonu ölümcül olabilecek acil durumlardan biri olduğunun bilgisini veren uzmanlar, “Daha çok 50 yaş üzerindeki bireyler risk altında olmakla birlikte diğer yaş gruplarında da olabilir” diyor.

SICAK ÇARPMASI NEDİR?

Sıcak havalarda özellikle vücudun sıvı noksanlığı ile birlikte uzun süre yüksek ısıya maruz kalması durumunda meydana gelen ve vücudun ısı kontrol sisteminin bozulması durumudur. Vücut ısısı 38 derecenin üzerine çıkar ve beyin de bu ısı artışından etkilenmeye başlar.

SICAK ÇARPMASI BELİRTİLERİ NEDİR?

Baygınlık geçirme genellikle ilk belirtidir. Diğer semptomlar sırasıyla; baş ağrısı, baş dönmesi, terlemenin kaybı, kuru, kırmızı ve sıcak deri, kas güçsüzlüğü, kramplar, bulantı, kusma, çarpıntı, hızlı soluma, bilinç değişikliği, yer ve zaman oryantasyonunun bozulması, kasılma nöbeti geçirme, koma olabilir.

SICAK ÇARPMASI İÇİN KİMLER RİSK ALTINDA?

Uzmanlara göre, zzellikle yeterli havalandırması olmayan apartmanlarda yaşayan yaşlı bireyler risk altındadır. Fakat herhangi bir yaşta olup yeterli sıvı almaksızın uzun süre sıcağa veya güneşe maruz kalanlar için de tehlike söz konusu.

Dört yaşın altında ve 65 yaşın üzerinde bireylerde sıcak çarpması olma ihtimali daha fazladır. Bu yaş gruplarında ısıya adaptasyon mekanizmaları daha yavaş çalışmaktadır.

Ayrıca kalp, akciğer, böbrek hastalıkları aşırı kilo ve aşırı zayıflık, diyabet, hipertansiyon, alkolizm ve ateş oluşturan diğer hastalıklar sıcak çarpması riskini arttırmaktadır.

HABER MERKEZİ