Siber Güvenlik kampına Malatya’dan başvuru

Van Bilişimciler Derneği Tanıtım ve Medya Sorumlusu Sefa Kaya, 27 Haziran’da proje çalışmalarına adım attıkları Siber Güvenlik (Etik Hacker) kampına 16 Temmuz’da ön başvuruları almaya başladıklarını ifade ederek, “Eğitimimize 1 aylık süreçte 625 kişi başvurdu. Başvuran katılımcıların yarısından fazlası il dışı. Çoğunlukla Fırat Üniversitesi öğrencileri, Harran Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri başvurdu” dedi.

ÖN ELEME

Başvuru sürecinin tamamlandığını dile getiren Kaya, “Başvuru sürecimizi titizlikle takip ederek ön başvuru yapan katılımcıları öncelikle belli iletişim kanallarıyla ön eleme kriterlerinden geçirdik. Buna göre başvuran 625 kişiden 499’u ön elemeyi geçemediler. Tabi bu 499 kişi arasından kendi isteğiyle vazgeçenler de oldu. Birçoğu bilinçsizce başvuru yapmıştı. Hatta eğitimimizi özel güvenlik eğitimi sanıp başvuranlar da vardı. Dolayısıyla kaliteli bir eğitim ortamı için objektif davrandık ve internet sayfamızdaki ön eleme kriterlerini göz önünde bulundurarak elemelerimizi dün akşam itibariyle tamamladık” ifadelerini kullandı.

Kontenjanlarının 50 ila 100 kişi arasında olacağını belirten Kaya, “Planladığımız gibi olursa kontenjanımızı Van’ın plakasına endekslemeyi düşünüyoruz. Buna göre başvuru yapan 625 kişiden 499’u elendi, 36’sı direk eğitime girmeye hak kazandı. Geriye kalan 90 kişi de yarın saat 14.00’te internet üzerinden yapılacak sınava gireceklerdir. İnternet üzerinden yapılacak sınavda temel bilgisayar ve analitik düşünmeye yönelik dikkat gerektiren sorular sorulacaktır. Toplam 20 sorunun sorulacağı sınavın süresi de 20 dakika olacaktır. Şimdiden sınava girecek olanlara başarılar dileriz” diye konuştu.

ALANINDA BİR REKOR

Bu tür eğitimlerin en fazla 20 kişiyle yapıldığına dikkat çeken Kaya, “Van Bilişimciler Derneği olarak bu eğitimimizi DAKA desteğiyle yapıyoruz. Dolayısıyla ücretsiz bir eğitimdir. Aynı anda 50 ila 100 arası kişiye eğitim vermemiz Siber Güvenlik (Etik Hacker) alanında bir rekordur. Dünyada benzeri yoktur. Bu ilki Van’da yapmamızın sebepleri arasında kültür dayanışması söz konusudur. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Şırnak ve Trabzon illerinden Van’a bu eğitim vesilesiyle gelecek olan bu öğrenciler belki de ileride ilimize yatırım yapmak isteyeceklerdir. Ben bu kapsamda eğitimimizde emeği geçen herkese ve destek olan DAKA yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.