Tiyatro, Malatya’da halen çok da iyi bir seyirci kapasitesi yakalayamasa da varlığını diğer şehirlerde olanlardan daha çok koruyor. Her hafta tiyatro izlemeye giden yüzlerce izleyici sayesinde, tiyatro bu şehirde daha güçlü olarak ayakta kalıyor. Bu anlamda Malatya Devlet Tiyatrosu, geçtiğimiz hafta sonu son oyununu sahneleyerek sezon arasına girmiş bulunuyor.

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU ÖRNEĞİDİR

Sezonun son oyunu olan Yedekçi’de rol alan ve 5 yıldır Van Devlet Tiyatrosu oyunculuğu görevi yapan Kenan Önsever, oynadığı ‘Bohor’ karakteriyle alakalı bilgiler verdi. Önsever “Bu, geleneksel Türk tiyatromuzun Yahudi tiplemesidir. Oyunumuz zaten geleneksel Türk tiyatromuzun tüm renklerini barındıran Yahudi, Arap, Zımmi tiplerin mevcut olduğu bir tiyatro oyunudur. İslâm hukukçularına göre ‘zimmî ‘ya da ehl-i zimme, anlaşma gereği cizye verme yükümlülüğünü yerine getirmelerine karşılık İslâm ülkesinde (dârülislâm) sürekli oturma hakkına sahip olan, bir İslâm devletinin gayrimüslim vatandaşlarıdır. Müsahipzade Celal ‘in yazdığı geleneksel Türk tiyatrosu örneğidir” şeklinde ifadelere yer verdi.

TEKNOLOJİYLE SAVAŞIYORUZ

Kenan Önsever “Malatyalı tiyatro izleyicilerini gerçekten biz çok seviyoruz. Burada güzel bir tiyatro seyirci topluluğu var. Tiyatroyu anlayan, algılayan, gerektiği yerde esprinin karşılığını veren insanlar var. Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nin sezonun son oyununu oynamak bizler için de ayrıcalık oldu. İnsanlar tiyatroya hiç çekinmeden, korkmadan gelsinler. Önceki yıllara nazaran tiyatro izleyicisi sayısı düşmüş durumda. İsteriz ki gelsinler, bizleri desteklesinler. Bir toplum tiyatrosu ile vardır. İnsanlar gelişen teknoloji yüzünden artık fragman izliyorlar, film dahi izlemiyorlar. Biz tiyatroyla, bütün bunlara rağmen aslında teknolojiyle savaşıyoruz. Bunu da aslında tiyatro canlı olduğu için ayakta tutabiliyoruz. Seyircilerin her zaman bizlerin yanında olmasını istiyoruz” dedi.

“BALIK KAVAĞA ÇIKINCA GEL KIZIMI AL”

Munise karakterini canlandıran Van Devlet Tiyatrosu oyuncusu Gül Urgan ise oyundan sonra bazı bilgiler verdi. Urgan, “6 yıldır Van Devlet Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yapıyorum. ‘Yedekçi’ oyunumuz da ‘Munise’ rolünü canlandırıyorum. ‘Yedekçi’ Müsahipzade Celal’e ait eski bir Türk komedyasıdır. Müzikli danslı bir oyun bu. ‘Yedekçi’ kavramı eskiden yalılarda çalışan, kayıkları sahil kenarında bağlayan kişilere denirdi. Oyunumuz İstanbul’da deniz kenarında bulunan bir yalıda geçiyor. Bu yalının yedekçisi de yalının sahibinin kızına aşık oluyor. Ancak yalının sahibi de çok şakacı bir adam. Sürekli yedekçisi ile eğleniyor. Sonunda ona; ‘balık kavağa çıkınca gel kızımı al’ diyor. Kızın başka biriyle evlendirilmesini planlanıyor. Düğün günü yalının Arap kölesini yalıda çalışanlar gelin kılığına sokuyor. Evin küçük hanımı bu olayı fark edip durumu tersine çevirmeye karar veriyor. Asıl evlendirilmeyi düşünülen damat biraz üç kağıtçı bir tipleme, onunla evlendirileceğime yedekçinin saf aşkına gider onun eşi olurum diye karar veriyor. Gelin kılığına giren kölenin yerine kendisi geçiyor. Oyunumuzun sonunda Yedekçi ile evin kızı Munise evlenmiş oluyor” dedi.

HOR GÖRÜLMEYİ ANLATIR

Gül Urgan, “Müsahipzade Celal’in bütün eserlerinde, Anadolu’dan İstanbul’a gelenlerin hor görülmesini anlatır. Oyunumuz da bu durumu, aslında Anadolu’dan gelenlerin duygularının çok temiz ve doğru olduğunu anlatmaya çalışıyor. Onları hor görmenin, onlarla alay etmenin aslında çok da anlamı olmadığını izleyiciyle söylemeye çalışıyor” dedi.

TİYATRO İLE YENİ TANIŞAN İNSANLAR

Turne kapsamında Malatya etabını değerlendiren Urgan, “Oyunumuz ile ilk turnemize Malatya’dan başlıyoruz. İlk önce Arapgir ilçesine gittik. Orada bir sahne açılışı gerçekleşti ve insanlar hayatlarında ilk defa Devlet Tiyatrosu ile tanıştılar. Oyunumuzu önce orada sergiledik. İzleyicilerin ilginç tepkileriyle karşılaştık. Bizlere karşı düşünceleri çok olumluydu. Malatya’ya sezon boyunca her hafta oyun gelebiliyor ama Arapgir’e ilk defa tiyatro oyunu ve sanatçıları geldiği için hem onlar çok mutluydu, hem de bizler çok mutlu olduk. Tiyatro ile yeni tanışan insanlar oldu. Öylesi yerlerde bulunmak bazen daha değerli oluyor” şeklinde konuştu.













ÖMER ALİ DELİBAŞ