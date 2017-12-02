İlk gün 1.Oturum saat 10.30 ile 12.00 arasında yapılacak ve Mustafa Özçelik başkanlığındaki oturumda Doç. Dr. Ahmet Güzel “Battal Gazi’nin Tarihi ve Mankıbevi Şahsiyeti”, Orhan Tuğrulca “Battalgazi Dönemi’nde Malatya”, Yrd.Doç.Dr.M.Ali Yapar “Battal Gazi’nin Şii Kaynaklara İntikali”, Araştırmacı –Tarihçi Yazar Resul Kefenceli “Malatya’nın Fethi ve Anadolu’da İslam Kahramanları Battal Gazi ve Hasan Gazi” başlıklarında birer sunum yapacaklar.

Öğleden sonra saat 14.00 ile 15.30 arsındaki 2.Oturum ise Orhan Toğrulca başkanlığında düzenlenecek. Oturumda Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şimşir “Battal Gazi Destanı’nın Değerler Eğitiminde Kullanılması”, Mustafa Özcelik “Battal Gazi’nin Bu günkü Gençler İçin Bir Rol-Model Olarak Portresi”, Prof. Dr. Ejder Okumuş “Battalgazi ve Toplumsal Hafıza”, Abdülkadir Artanh “Anadolu-Türk Fütuhatından Günümüze Battalgazi’nin Halk Muhallilesindeki Yeri” başlıklı araştırmalarından bilgi verecek.

İlk günün son oturumu 15.45- 17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Resul Kefenceli başkanlığındaki oturumda Yrd. Doç. Dr. Ali Dadan “Battalgazi’nin Fetihleri”, Abdülkadir Çolak “Battalgazi Destanında Hoppa Kadı Hikâyesi Üzerine”, Bünyamin Yılmaz ise “Battalgazi Filmleri konulu birer sunum yapacaklar.

SEMPOZYUM 9 ARALIK PAZAR GÜNÜ İKİ OTURUMLA DEVAM EDECEK

4. Oturum 10:00- 11.30 saatleri arasında yapılacak ve Selim Durukoğlu başkanlığındaki oturumda, Yasemin Ulutürk “Türk Romanında Battalgazi’ye Genel bir Bakış”, Dr.Ali Parlak “Battalgazi’de Dil Özellikleri, Yrd.Doç.Dr.Cemil Gülseren “Bakai’nin Battalnamesi’ndeki Söz Varlığı”, Şair AKMB Başkan Yardımcısı Şaban Abak “Destan ve Mesnevi Geleneği’nin Modern Türk Şiirine Yansımalarından Örnekler” konularında konuşma yapacaklar.

Sempozyumun son oturumu ise 11.45- 13.00 saatleri arasında düzenlenecek. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi’nin oturum başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı “Battalname’nin Türk Destanları Arasındaki Yeri”, Yrd. Doç. Dr. Salim Durukoğlu “Bir Edebi ve Ebedi Tip Olarak Battalgazi Figürünün Tipolojik Tahlili”, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi “Battalgazi’nin Son Yılları ve Türbesi”, Araştırmacı Yazar Kemal Deniz ise “Battalgazi’nin Bilge Kişiliği” konulu birer sunum yapacaklar.

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