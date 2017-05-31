Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MBŞT tarafından Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki okullarda etkinlikler düzenlendi. Tiyatroyu öğrencilerin ayağına götüren MBŞT ekibi büyük beğeni topladı.

Burak Gün'ün yazıp, Fatih Akgün'ün yönettiği, "Neler Oynadık Neler" isimli etkinlikte, MBŞT'nin Seyyah Tiyatro TIR’ı sahnesinde 6 yıldır oynadığı; iki eğitsel skeç ve bir orta oyunu gösterisi yer aldı. Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen tekerleme söyleme ve vatan şiirleri yarışmaları da yapıldı. MBŞT, bu etkinlikle birlikte; 6. yılında Büyükşehir Belediyesi Seyyah Tiyatro TIR’ı ile 83 bin, masal dinleyicileri ile birlikte toplamda ise 167 bin kişiye ulaşmış oldu.

HABER MERKEZİ