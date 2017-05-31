31 Mayıs 2017 Çarşamba

Seyyah Tiyatro TIR’ı ilçeleri gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu (MBŞT), Seyyah Tiyatro TIR’ı ile 2017 Bahar Dönemi Programı kapsamında ilçelerde 9 kez sahne açtı. İlçelerdeki okullara giden Seyyah Tiyatro ile 5 bin seyirciye ulaşıldı.

30 Mayıs 2017 Salı 11:10
Seyyah Tiyatro TIR’ı ilçeleri gezdi

  Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MBŞT tarafından Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki okullarda etkinlikler düzenlendi. Tiyatroyu öğrencilerin ayağına götüren MBŞT ekibi büyük beğeni topladı.

Burak Gün'ün yazıp, Fatih Akgün'ün yönettiği, "Neler Oynadık Neler" isimli etkinlikte, MBŞT'nin Seyyah Tiyatro TIR’ı sahnesinde 6 yıldır oynadığı; iki eğitsel skeç ve bir orta oyunu gösterisi yer aldı. Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen tekerleme söyleme ve vatan şiirleri yarışmaları da yapıldı. MBŞT, bu etkinlikle birlikte; 6. yılında Büyükşehir Belediyesi Seyyah Tiyatro TIR’ı ile 83 bin, masal dinleyicileri ile birlikte toplamda ise 167 bin kişiye ulaşmış oldu.

HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya