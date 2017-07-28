Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Asağı Ulupınar mevkinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün tekerinde yangın çıktı. Otobüs şoförünün zamanında fark etmedi ile yolcular hemen tahliye edilirken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken olayda küçük çaplı hasar meydana geldi.

İHA