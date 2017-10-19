19 Ekim 2017 Perşembe

SEVMEYENLER İÇİN KÖTÜ SEVENLER İÇİN MÜJDE!

Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesi ve akabinde gelen tartışmalar halen sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “metal yorgunluk” konusunda yaptığı yorumlar ve bazı belediye başkanlarının istifa etmesine yönelik ifadeleri gündemi meşgul ederken, Malatya’da ise böyle bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor. Bu anlamda konuyla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya için böyle bir şey yok. Sevmeyenler için kötü haber; sevenler için müjde belki…” dedi.

19 Ekim 2017 Perşembe 11:00
SEVMEYENLER İÇİN KÖTÜ SEVENLER İÇİN MÜJDE!

  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çakır, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım’ın bazı belediyelerin paraları doğru kullanmadığı ve yatırımlarda değerlendirmediği konusunda konuşmalarını değerlendiren Başkan Çakır, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın söylediklerinin kendileri için bir emir niteliğinde olduğunu söyledi.  

“BELEDİYEMİZİN NOTU İYİ BİR NOKTADA
  Başkan Çakır, “Bizler de tabi ki her yıl aslında cari giderleri azaltmak üzere bütün çalışmalarımızı bunun üzerine kurduk. Özellikle daha önemli olan yatırımlara yöneliyoruz. Dolayısıyla kaynaklarımızı Büyükşehir olarak sınırlı ve en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yapılan değerlendirmeleri de sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz bu konuda belediye olarak dikkat ediyoruz. Yatırımlar, personel giderleri, cari harcamalar açısından da bakıldığı zaman belediyemizin notu iyi bir noktada diyebiliriz” diye konuştu.

Çakmak Kışlası ve Horata Bölgesi’ndeki imar planıyla ilgili soruya yanıt veren Başkan Ahmet Çakır, “Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas; çevre konusunda ve yeşilliğin arttırılması konusunda. Bizler de tüm çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. Birçok şehirde yüzde 7 yoğunluk görüyorsunuz. Malatya anlamında bakıldığı zaman gerçekten bu noktada sıkıntımız yok” dedi.

İNCELEME YAPILIYOR
  Yolsuzluk soruşturması ve görevden almalar konusunda yorumda bulunan Çakır, “Bütün çalışmalar, evraklar detaylı şekilde incelendi ve bir yandan da sahadaki yapılan işin mahiyeti, kullanılan malzemeler, şartnamelere uygun mu değil mi diye bununla ilgili komisyonlar oluşturularak bir süreç tamamlandı. Arkadaşlarımız da yine inceliyorlar. Eksik kalan işler varsa mevcutlardan bunlar düşülecek, haksız yere alınan ve ödenen bedeller varsa bunlar da tahsil edilecek” sözlerini kaydetti.

“İnönü stadı karşılığında TOKİ’ye devredilecek diye söyleniyor. Bu yerin Malatya’ya kazandırılması konusunda Belediye’nin çalışması var mı?” sorusuna cevap veren Başkan Çakır, “Tabi o yerleri TOKİ’den daha ilk dönemde de istedik. Oraların belediyelere bırakılması, bütün Malatya’nın faydalanabileceği bir sosyal alan olarak da kullanılabilmesi için istedik. Şehir merkezlerinde kalan yerleri ne kadar toplum menfaatine olacak şekilde taleplerimiz var. Ancak daha olumlu cevabı alamadık. Şu anda bize gelen bir şey yok ama bizim orada talebimiz var” ifadelerine yer verdi. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR

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