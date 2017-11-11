Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir de 10 Kasım nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. Başkan Akdemir, mesajında "Çizdiği çağdaş uygarlık yolu ile sonsuza dek sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Akdemir mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bilimi temel alan, insan sevgisiyle yoğrulmuş, bütünleştirici ve aydınlatıcı düşünce yapısıyla milletimiz ve insanlık için uygar yaşamın, bağımsızlığın, gelişmenin evrensel simgesidir. Bu özellikleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi, devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak yaşamasının da en güçlü dayanağıdır. Üstün askeri dehası ve ileri görüşlülüğü ile başarılı bir komutan ve lider olarak yalnız bizim milli belleğimizde değil, dünya tarihinde de edindiği saygın yeri ilelebet koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kaydetti.

İHA