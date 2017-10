2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte servisçi esnaflarıyla beraber sorunsuz ve güvenli bir taşımacılık yapabilmek için tüm güvenlik önemlerini aldıklarını söyleyen İnce, “Türkiye’de örnek bir servis taşımacılığı yapıyoruz. Herhangi bir yüz kızartıcı suçu olamadan taşımacılık yapan esnafa teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Başkan İnce, son günlerde gerek jandarma gerekse emniyet tarafından servisçilere yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını öne sürerek, denetimlerin yapılmasına karşı olmadıklarını ancak sık denetimlerin hem öğrencileri hem de servisçileri mağdur ettiğini söyledi.İnce, “Son zamanlarda İzmir ve İstanbul’da yaşanan olayların ardından Malatya ’da servisçi esnaflarımızın üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri ve Jandarma ekipleri tarafından yoğun ve baskıcı bir şekilde esnafımız her köşe başında, okul önlerinde sık sık kontrol ediliyor ve esnafımıza denetim yapılıyor. Bizler bu konuda, ‘Esnaflarımız denetlenmesin’ demiyoruz. Tabi ki bizler belli bir denetimden ve uygulamalardan geçmek zorundayız. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesinden çalışma ruhsatı almış ve devletin kontrolünde olan esnaflarız. Bizler korsan esnaflık yapmıyoruz, bu noktada esnaflarımız patlama noktasına gelmiştir. Günde 3 veya 4 defa polis ekipleri veya jandarma ekipleri tarafından bir araç durdurularak kontrol edilmektedir. Servislerimizin her köşe başında durulması ve kontrol edilmesinden biz rahatsız değiliz. Aracın içinde öğrencilerimiz var, yavrularımız var. Kontrol edilen okul servisi okuluna geç kalıyor, sonra da öğrenci velileriyle servisçiler sorun yaşıyor. Bu şekilde, yoğun denetimler devam ettiği müddetçe bizler servisçi esnaflarımızla beraber araçlarımızı jandarma ve emniyete teslim edeceğiz ve kontak kapatacağız. Bizler polisimizle ve jandarmamızla kavga etmeyiz, onlara saygılıyız ancak bu şekilde bir uygulama olmaz. Kabul edilecek bir uygulama şekli değildir bu. Sahada korsan taşımacılar hiçbir kontrol veya denetimden geçmezken, sokakta park yasağı olan yerler kontrol edilmezken, şehir içindeki trafik kontrolü yapılmazken minibüsçü ve servisçi avına çıkmak ve her köşe başında durdurmak ve baskı kurmak doğru bir karar değildir. Ben bu konuda yetkililerden çözüm bekliyorum” diye konuştu.