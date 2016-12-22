Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odasına bağlı servis ve minibüsçü esnafları terörü lanetlemek ve polis ile askerlerin yanında olduklarını göstermek için dün bir eylem yaptılar. Toplanma yeri olan Malatya Büyükşehir Belediye Binasının yanında bir basın açıklaması yapan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, açıklamasına İstanbul ve huzur şehri Kayseri'de hain teröristler tarafından şehit edilen polislere ve askerlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Terör olaylarının tırmandığı bu günlerde devletin, milletin, halkın yanında saf tutanlardan olduklarının açık bir şekilde beyanı olması adına bu programı düzenlediklerini ifade eden Başkan İnce, “Teröre de, teröristlere de, onları destekleyenlere de lanet olsun” dedi.

SEVGİMİZ DAHA DA GÜÇLENİYOR

“Yine canımız, canlarımız yanıyor” diyen Başkan İnce, “Bu ahlak ve vicdan yoksunu soysuz köpeklerin bizden çaldığı canlarımızın sarstığı zihinlerimiz param parça oluyor. Ancak geride kalanları öldürmeyen acı ise vatanımıza olan sevgimizi, bağlılığımızı daha da güçlendiriyor. Vatanımda bir karış toprak kalmadı ki şehit kanlarıyla sulanmış olmasın, bir tane zeytin ağacı kalmadı ki dalları budanmasın. Kol kırılsın, yen içinde kalsın ama vatanıma uzanan ellerin hesapları yanına kar kalmasın. Türkiye, ‘ceberut devlet’ anlayışından kurtulmuş, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını esas alan bir yaklaşıma geçmiştir. Ellerini ovuşturarak Türkiye’nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz. Bundan sonra, ne Fethullahçı Terör Örgütünü ne de diğer terör örgütlerini destekleyenlere en küçük bir merhamet gösterilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

TEŞEBBÜSÜN ADI VATANA İHANETTİR

Polis ve Mehmetçiklerin gözbebekleri olduğunu dile getiren Başkan İnce, “Sokağa çıkma imkanı bulamayıp evinde duasıyla, yüreğiyle, gözyaşıyla buğuz eden vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’daki teşebbüsün adı vatana ihanettir. Dünyada vatana ihanetin cezası ne ise, bu teröristler de aynı cezaya maruz kalacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, polisimiz, Mehmetçiklerimiz bizim gözbebeğimizdir. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler sandılar ki, bu millet korkacak, meydanları, sokakları bırakıp evlerine çekilecek. İradelerini Fethullahçı Terör Örgütüne teslim eden şer çetesinin teşebbüsleri, milletin ve devletin iradesi karşısında başarısız olmuştur. Bu alçaklarla mücadelede milletimizin duruşu çok önemlidir. Bizler provokasyonlara asla gelmeyeceğiz” diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra yaklaşık 500 servis ve minibüsçü araçlarıyla birlikte belediyenin önünden çıktılar. Korna çalmadan sessiz bir şekilde İnönü Caddesi’nden Çöşnük kavşağına kadar giden servisçi ve minibüsçüler eylemlerine burada sonlandırdılar.

MUTLU SARIGÜL