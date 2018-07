SERVİSÇİ ESNAFA KÜLFET

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara kamera ve kayıt cihazları takılması zorunluluğunun yer alması ve özellikle şartnamede UKOME ve belediyelerin online izleme talebinin bulunması bazı servis aracı sahiplerini tedirgin ediyor. Bu talep nedeniyle servis araçlarının öğrenci taşımacılığı için açılacak olan ihalelere giremediğini ileri süren Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Dernek Başkanı Aziz Apacık, BUSABAH gazetesine konuşarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine çağrıda bulundu.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül tarihi itibariyle başlayacağını anımsatan Başkan Apacık, daha önce Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaşadıkları sıkıntılardan dolayı öğrenci taşımacılığıyla ilgili ihalelerin yaklaşık 40-45 gün öne alındığını ileri sürdü.

“ARTIK SON NOKTAYA GELDİK”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin taleplerinde haklı olduklarını ifade eden Başkan Apacık, “Şu anda taşıma ihalelerinin evrakları çıktı. İhalelerde istenilen araç takip ve kamera sistemi var. Ve bu kameraları da Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim müdürlükleri 30 günlük bir kayıt istiyor. Bunun olmaması halinde ihalede kesinti yapmayacağını beyan ediyorlar. Bunun yasada da yeri var. İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimiz bu konuda kesinlikle haklılar. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının daha önce hazırlamış oldukları bir yönetmelik vardı. Bu yönetmelik yasaya da aykırı. Nihayetinde bunu fırsat bilen bazı illerimizde, Malatya’da da bir firmaya yetki verdiler. Biz Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği olarak biz bu yapılanların yanlış olduğunu ifade ettik. Bundan dolayı da her yıl erteledik. Artık son noktaya geldik” diye konuştu.

BİN 150 TANE S PLAKA VAR

Başkan Apacık, “2019 yılında tüm toplu taşıma araçları için kamera şartı bulunuyor. Ancak özellikle UKOME ve belediyeler online izleme talep ediyorlar. Online izleme maddi olarak esnaflara bir külfet. Bugün Malatya’da bin 150 tane S plaka var ve yakında da bu rakam bin 500’e çıkacağını tahmin ediyorum. Ben kendi üyelerimle alakalı konuşuyorum. Diğer oda başkanları ise kendisine bağlı olan esnaflarla ilgilenmek mecburiyetindeler” dedi.

KAMERAYA KARŞI DEĞİLİZ

“Bazı arkadaşlarımızın kameradan dolayı mağduriyetleri var” diyen Başkan Apacık, şunları kaydetti:

“Kendi esnaf arkadaşlarım için şu ana kadar mücadelemizi verdik ve bu noktaya kadar geldik. Ama bu sezon hem bakanlığın hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem de İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin talebidir ve bu kameralar kesinlikle takılması gerekiyor, bu belki 3 ay, belki 5 ay sürer. Biz kameralara karşı değiliz. Ancak online izlenmesine karşıyız. Bunun da sebebi veri tabanından kaynaklanıyor. Biz bu konuda Sayın Milli Eğitim Müdürümüzün bu konuda çıkıp bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Okulun açılmasına az bir süre kaldı ve bu problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuda en çok mağduriyeti çocuklarımız yaşayacaklar. İhale açıldı, ihale yapıldı diyene kadar bir ay sürecek. Bu bir ay süreç içerisinde büyük sıkıntılar yaşanacak. Bunun için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim müdürlükleri bakanlıklarla yazışmalarını yapıp servisçilerin şu anda altyapısının hazır olmadığını beyan edip, koydukları şartnameyi bir an önce kaldırmaları gerekiyor. Esnaflarımız şu anda hiçbir ihaleye girmiyor ve bekliyorlar. Bizim istediğimiz milli eğitim müdürlerimizin bu işi bir an önce çözmeleri.”