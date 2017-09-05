Sonunda okullarla, okul servisleri arasındaki zoraki bağış iddiası tatlıya bağladı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü’nün söylediği ve bizim de “Biz Ticaret Yapmıyoruz” başlığıyla verdiğimiz haberi değerlendiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, bu yılki servis ücretleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Öncelikle Milli İl Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya, esnafı, Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ettiğini dile getiren Başkan İnce, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın bu dönem esnaflarından alınan zoraki paralardan dolayı kendilerine çok büyük katkıları olduğunu söyledi.

BUNU KANAYAN YARA OLARAK GÖRÜYORDUK

“Okul servis araçlarıyla ilgili geçen yıl 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında servisçi esnafımızın kontak kapatarak yaptığı bir eylem sonunda Milli Eğitim Müdürümüz konuya bizzat hâkim olarak, sorunun çözüm noktasında bizlerle istişare halinde oldu” diyen Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Geçen yıl 15 tatil sonrası Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle birçok devlet okulunda bu sorunu çözdük. Gerçekten bu konuyu Malatya’nın kanayan bir yarası olarak görüyorduk. Burada hem öğrencilerimizin hem de servisçi esnaflarımızın hakkı gasp edilmekteydi. Ve artık rüşveti veren kadar alan da suçlu ve biz bu aşamadan sonra para konusu gündeme geldiği takdirde servisçi esnafının savcılığa gidip bizzat kendileri suç duyurusunda bulunsunlar ve ben de bunu rica ediyorum. Bunu devletimize bildirsinler, devletimiz gereğini yapacaktır. Bu aşamadan sonra parayı veren servisçi esnafımız suçludur. Bundan sonra yasal işlem bunlar hakkında da başlatılır. Hiçbir okul müdürümüz hakkında da bir itamda bulunmak bu saatten sonra doğru değil. Ben esnaflarıma buradan sesleniyorum. Cebinizdeki parayı çıkartıp birilerine verirseniz bunu ne oda başkanı çözebilir ne Milli Eğitim çözebilir ne devlet çözebilir. Vermeyeceksiniz. Sizden para isteyen olursa bizler buradayız. Dilekçenizi savcılığa, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bizlere verin. Bizler bu noktada devletin tüm kurumlarını harekete geçirelim.”

MALATYA’DA SORUNUMUZ ÇOK BÜYÜK

İzmir Çiğli’de yaşanan ve servis aracından unutularak hayatını kaybeden Alparen olayının Malatya’da da yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Başkan İnce, “Servis aracında unutulan Alperen yavrumuzun ölümü bizleri gerçekten üzdü. Bu durum Türkiye’deki korsan taşımacılığın ne kadar vahim bir noktada olduğunu ve denetimsizliğin varlığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Ben Alperen yavrumuzun hayatına mal olan servisçiye servisçi demiyorum, bu vahim olayın da servisçi esnaflarına mal edilmesini de kınıyorum. Çünkü söz konusu araç servis aracı değildi. O araç kreşin kendi aracıdır. Be o araç sahibini katil olarak görüyorum ve bu da bir cinayettir. Burada suçu işleyen belli ama buna göz yuman kurumlar da cezalandırılmalı. Bu noktada da Malatya’da sorunumuz çok büyük. Bizler esnaflarımızla toplantı yaptık. Bu konular hakkında esnaflarımızı bilgilendirdik. Bizler servisçilerimizle, servis şirketlerimizle gerekli olan tedbirlerimizi aldık. Ancak Malatya’da ne gariptir ki, servis şoförlüğü yapan arkadaşlarımız evinde ekmek bulamazken, iş bulamazken, servis araçlarımız evlerinin önünde bağlı yatarken maalesef korsan araçlar şehirde cirit atmaktadır. Bunun sorumlusu emniyet, yetkili kurumlar, Büyükşehir Belediyesidir. Kamu kurumu ihale yaparken korsan araçlarla ihale yapıyor. Bu büyük bir suç. Şu anda Büyükşehir Kanununa göre Büyükşehir Belediyesinden çalışma ruhsatı almayan her araç korsandır, bu da böyle bilinmeli” diye konuştu.

BİZ ÜZERİMİZE DÜŞEN TÜM GÖREVLERİ YAPIYORUZ

Korsan araçlar hakkında gerekirse konuyu üst makamlara da bildireceklerini söyleyen Başkan İnce, “2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Emniyet Müdürlüğümüze büyük görev düşmektedir. Eğer korsan sürücüler nedeniyle bir yavrumuzun burnu kanarsa bunun da sorumlusu denetim yapmayan kurumlardır. Bizler oda olarak üzerimize düşen tüm görevleri yapıyoruz. Bizler korsan araçları esnaflarımızla birlikte daima ilgili kurumlara bildiriyoruz. Ancak bunun önlenememesi çok vahim bir durumdur. Korsan araç sayısı her geçen gün artıyor. Emniyet Müdürlüğümüzün Alperen yavrumuzun başına gelenleri de dikkate alarak Malatya’da bu sorununun yaşanmaması için yeni eğitim ve öğretim yılında büyük denetimler yapmasını bekliyorum ve bizler bunun da takipçisi olacağız. Gerekirse konuyu daha üst makamlara taşıyarak Malatya’daki korsan taşımacılık sorununun çözüm noktasına kavuşturulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SORUNSUZ BİR TAŞIMACILIK YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Son olarak bu yıl servis taşımacılığıyla ilgili bir fiyat artışı olacağını dile getiren Başkan İnce, “2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı servis ücretleri belli oldu. Bu UKOME Kurulunca onaylandı. Bu da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’ın imzasından sonra resmiyet kazanacak. Ortalama yüzde 10 civarında bir fiyat zammı uygulandı. Öğrenci velilerimizden tek ricam, UKOME kararı üzerinden ücretleri bizzat servis hizmeti aldıkları şoföre ödemelerini, ücretleri okula veya şirkete ödememelerini istiyorum. Çünkü hizmet servis şoföründen alınıyorsa paranın da servis şoförüne verilmesi gerekiyor. Ne kendileri ne de benim servisçi esnafım mağdur olsun. S plakası olamayan servis araçlarına çocuklarını kesinlikle vermesinler. Çocuklarını hangi servis aracına teslim ediyorlarsa plakasını mutlaka bizlere bildirsinler. Bu konuda bizler ailelere yardımcı olacağız. Malatya’da sorunsuz bir taşımacılık yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL